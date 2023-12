"ŽELJKO ME ZVAO NA TELEFON, SAMO BOG ZNA ZAŠTO NISAM OTIŠAO U PARTIZAN" Brutalni Hrvat odbio crno-bele, pa ih žestoko PONIZIO!

Košarkaši Partizana propisno su se obrukali na gostovanju u Zadru. Aktuelni šampion je u 13. kolu ABA lige, potpuno neočekivano, doživeo ubedljiv poraz od Zadra (84:68) u prepunoj dvorani "Krešimir Ćosić".

Junak velikog trijumfa Zadrana bio je sjajni hrvatski košarkaš Luka Božić koji je meč završio sa 26 poena, devet skokova i devet asistencija (indeks 38).

Zanimljivo, momak koji beleži impresivne brojke i iz nedelje u nedelju prikuplja MVP priznanja, letos je bio na korak od Partizana. Pantera i družinu demolirao je na terenu, a malo je nedostajalo da budu saigrači ove sezone.

U intevjuu koji je pre mesec dana dao za "Mozzart Sport" 27-godišnji Božić otkrio je da je razgovarao sa Željkom Obradovićem i da je bio blizu dogovovora sa crno-belima.

"Istina je da je bilo kontakta sa Partizanom. Razgovarao sam sa trenerom Obradovićem, zvao me je na telefon. Bili smo nekako i blizu dogovora, ne bih da iznosim detalje... Bio sam blizu, nije se dogodilo i to je to. Bog najbolje zna zašto se nije dogodilo", rekao je tada Božić.

Košarkaš Zadra prethodnu sezonu završio je kao MVP takmičenja sa prosečnim indeksom korisnosti od 32,07. Ove sezone njegove brojke su još impresivnije. Nakon 13 odigranih utakmica njegov prosečan indeks je čak 35,2.

Kurir sport/J.M.

