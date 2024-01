REKAO JE DA NIJE BIO U TERETANI 7 DANA JER MU JE BILO MUKA! Da li je Dejan Milojević nagovestio probleme sa zdravljem?!

Utakmica Crvena zvezda - Baskonija u beogradskoj Areni počela je minutom ćutanja za Dejana Milojevića, tragično preminulog srpskog košarkaškog terena. Da pogledamo kako je bilo sinoć u prepunoj Areni.

Ovim povodom u jutarnjem programu Kurir televizije gostovao je Predrag Gajić, novinar sportske redakcije Kurira.

foto: Kurir Televizija

Konstatovao je da je otišao veliki sportista i čovek kome je veliki broj ljudi iz sveta sporta odao počast i zahvalnost.

Posebno se osvrnuo na emotivno i potresno pismo Milojevićevog trenera Miše Lakića koje je izmeđuostalog napisao: Nisam ja pravio Miloja, već je on mene:

- To pismo je veoma potresno i mislim da bi svako trebalo da ga pročita.

Kako je iznenadna smrt košarkaškog trenera šokirala javnost, a u vezi sa interesovanjem da li je Milojević ipak nečim nagoveštavao da ima zdravstvenih problema Gajić je ukazao upravo na jedno mesto u pomenutom pismi Miše Lakića.

foto: Kurir Televizija

- Koliko je meni poznato nije javno bilo poznato da je on imao nekih problema sa zdravljem. Dejan je neko ko je nastavio da trenira. Baš u ovoj priči Miše Lakića, on kaže da mu je u jednom trenutku rekao da nije bio u teretani 7 dana. On je čovek koji je bio sve vreme u nekoj vrsti treninga. Tada mu je Dejan rekao da mu je bilo malo muka i da je napravio sedmodnevnu pauzu. Eto možda su tu počeli neki njegovi zdravstveni problemi. Ipak svi znamo da su u NBA ligi pregledi strašno rigorozni i da se tamo ništa ne prepušta slučaju. Ipak mislim da je to bio neki tromb i da je to došlo iznenada, mada ne postoje zvanična objašnjenja kao je do toga došlo.

