JOKIĆ ODIGRAO UTAKMICU KAKVA NIJE VIĐENA 56 GODINA! Niko osim Srbina nije bio sposoban za ovako nešto još od legendarnog Vilta!

Nikola Jokić ne prestaje da postiže neverovatne uspehe, ali to odavno više nije iznenađenje.

Iako izgleda da je svaki sledeći put nadmašio sebe, jednostavno su svi navikli da pored njegovog imena stoji "prvi je u istoriji...", "ovo niko nije uradio još od...", ili slično.

Najčešće se statistika Somborca poredi sa Viltom Čemberlejnom, a baš to je slučaj i nakon brutalnog tripl-dabl učinka na utakmici protiv Portlanda.

Jokić je postigao 27 poena, uz 22 skoka i 12 asistencija, a do takvih brojki (ili boljih) poslednji put je na jednom meču stigao upravo Čemberlejn. On je to uspeo da uradi 12 puta, a poslednji put davne 1968. godine.

Pored legendarnog Vilta, ovakav meč odigrao je još samo Eldžin Bejlor, davne 1961.

Srbin je imao jednu ukradenu loptu i dve blokade, iz igre je pogodio 11 od 16 šuteva, a sa linije slobonih bacanja sva četiri.

