NEVIĐENA BURA U KOMŠILUKU! Najbolji igrač ABA lige ODBIO HRVATSKU: Luka Božić opet ODJAVIO reprezentaciju, sada je razlog ZUB?!

Najbolji igrač ABA lige, košarkaš Zadra Luka Božić, još jednom je "odjavio" reprezentaciju Hrvatske.

Momak koji ruši rekorde u regionalnom takmičenju nije se odzavao pozivu selektora Josipa Sesara za kvalifikacione mečeve u ovom prozoro.

Kao razlog naveo je da mora da izvadi zub?!

"Dobili smo mejl da je sedam dana na poštedi i pod antibioticima. Što se mene tiče, tu je priča završena za ovo okupljanje, a i dalje ćemo biti u kontaktu. Nemamo pravo da se odreknemo nijednog igrača, a Luka Božić je MVP ABA lige, sada i Kupa, pošten i vredan dečko. Da je došao, imao sam nekoliko pripremljenih napadačkih setova za njega, a kada bude tu, pričaćemo o detaljima" rekao je selektor Sesar.

Ovo je treća uzastopna akcija reprezentacije Hrvatske koju Božić propušta, i tamošnja javnost smatra da je reč o dubljem problemu.

Portal "Indeks" piše da je na njegovu odluku najverovatnije uticao trener Zadra Danijel Jusup koji je u lošim odnosima sa selektorom Sesarom i Košarkaškim savezom Hrvatske.

Božić je jako vezan za trenera Jusupa koji je ogorčen jer nije dobio priliku da predvodi reprezentaciju. Trener Zadra nedavno je imao i žestok verbalni obračun sa selektorom Sessarom, a nakon trijumfa u Kupu Krešimira Ćosića branio je novinarima da Božiću postavljaju pitanja o očekivanjima u reprezentaciji.

Odbio naknadni poziv Petrovića

Prošle godine Luka se nije našao na spisku tadašnjeg selektora Aleksandra Petrovića jer se "nije uklapao u njegov koncept", međutim, nakon medijskog pritiska Aco je dodao najboljeg igrača Zadra na spisak.

Božić se osećao poniženo, pa je rešio da odbije poziv u reprezentaciju.

"Selektor me je zvao 10 dana prije nego je popis izašao i pitao me da li bih igrao, jesam li spreman, na što sam ja rekao da jesam i da mi je žao sto sam bio ozlijeđen prethodni put i da nisam mogao pomoći ekipi na što je on rekao "u redu". Nakon toga izađe popis bez mene na njemu, da se ja ne uklapam u sistem ili ne znam što već", rekao je Božić za "Sportski KOD" i potom dodao: "Ne znam zašto me uopšte zvao na telefon. Nakon pritiska javnosti, naknadno me dodao i jedini logičan potez je da se ne odazovem jer šta ću ja tamo ako selektor izjavi da se ne uklapam u sistem", izjavio je tada Božić.