IMAM REZ NA GRUDIMA OD 13 CENTIMETARA: Bivši NBA košarkaš dobio novo srce koje će mu dati 10.000 otkucaja u minuti

Skot Polard, nekadašnji NBA košarkaš, ima novo srce.

Nekadašnjem saigraču Vlade Divca i Predraga Stojakovića u Sakramento Kingsima izvršena je transplatacija srca. Kako pišu američki mediji, novo srce doneće Skotu Polardu visokom 211 centimetara 10.000 novih otkucaja dnevno, u odnosu na ono sa kojim je rođen i odigrao 11 sezona u najjačoj ligi sveta.

Posle izlaska iz bolnice u Indijani gde živi Skot Polard (49) bio je dobro raspoložen.

- Generalno se osećam bolje sada nego kada sam došao ovde. I to je najluđe u celoj priči, jer je i dalje sve veoma sveže. I dalje se oporavljam. Dug je put preda mnom - rekao je, pokazujući na kopče koje spajaju 13 centimetara dug rez na njegovim grudima:

- Pomislili biste da sam bio otvoren do stomaka, jer je hirurzima bilo potrebno mnogo prostora da bi izvadili moje srce i vratili novo unutra, ali to je sve.

Bilo je teško naći odgovarajuće srce za Skota Polarda, jer je Amerikanac ljudeskara od 211 centimetara i 136 kilograma.

- Moj krug donora je bio veliki, ali koliko god to srce bilo veliko, još je veći čovek koji mi je poklonio život. I to je nešto što nikada neću moći da vratim. Tako da, to je takođe proces sa kojim moram da se izborim, sa emotivne strane.

Spreman je da stupi u kontakt sa porodicom svog donora.

- Sve što znamo je da tamo negde postoji veliki čovek, sa velikim srcem i sve što u ovom trenutku znam je da za svog života nije bio gord i sujetan čovek“, rekao je Polard, koji je rekao da ide u kratke šetnje da puta dnevno i da je bio dirnut porukama koje je dobio od porodice, prijatelja, saigrača, rivala, poznanika i običnih ljudi, navijača - objasnio je Skot Polard.

Sve vreme pre, tokom i posle operacije uz Skota Polarda bila je njegova porodica, supruga Daun Mičel i njihovo troje dece.

