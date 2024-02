MIJAILOVIĆ OTVORIO DUŠU! Prvi čovek Partizana govorio o pomoći države, plaćanju poreza, problemima...

Predsednik Partizana, Ostoja Mijailović, govorio je o temi koja je i te kako aktuelna nakon što je odigran Kup Radivoja Koraća.

Trener crno-belih, Željko Obradović, pomenuo je termin "državni projekat" koji se spominjao uz ime kluba koji vodi.

Mijailović je poručio da bi voleo da se više priča o sportu i rezultatima, umesto o drugim stvarima, među kojima je i državna pomoć Partizanu i Crvenoj zvezdi.

"Nekada sam tužan što se sklonimo sa parketa i pričamo o tome. Potpuno je normalno da unutar kluba pričamo o tome, a u javnosti o utakmicama. Nemojte se previše radovati kada pobeđujete, a nemojte tugovati kada gubite. Zvezda je potpuno zasluženo osvojila Kup Koraća. Mi smo imali prednost od devet poena, ali Zvezda je preokrenula i slavila. Već treću godinu ima prozivki sa tribina, i sa Zvezdine, ali i sa naše strane. To radi Crvena zvezda i neki naši ljudi. Mnogo utakmica smo dobili, nekada smo pobeđivali Zvezdu 25 razlike, ali smo i gubili 25 razlike. Neću da tražim alibi u nečemu drugom kada izgubimo. Mi smo tu zbog navijača, zbog miliona koji gledaju ovo i moramo profesionalno da istupimo", rekao je Mijailović u jutarnjem programu na televiziji "Prva".

Upitan je koliko novca je Partizan dobio od Srbije.

"Izbacili smo tačne podatke. Kada sam došao 2017. dobili smo od države 1,2 miliona evra Zatim, 2018. je dala 1,8 miliona, a 2019. 2,7 miliona. U godini korone 2020. 4,4 miliona evra. Onda dolazi Željko Obradović, kada su svi rekli da je državni projekat i dobili smo 5,1 milion. Prošle sezone je Partizan dobio 5,6 miliona evra. Za ovu sezonu smo dogovorili šest, tri smo dobili, tri ćemo do kraja sezone. Ove sezone smo dobili pet puta više nego 2017. godine. Tu se vidi da država podržava projekat koji permanentno raste".

Dodao je prvi čovek trofejnog srpskog kluba da je novac koji stigne od prodaje ulaznica izuzetno važan za budžet.

"Tu su i naše zarade od sezonskih karata, ulaznica, prodaje sportske opreme. Pre tri godine smo zaradili 1.800.000 evra, pre dve godine 6,800.000, prošle je to bilo 10.000.000 evra, a ove su naši sopstveni prihodi 14 miliona. Kada sam došao imali smo 33.000 na karte, a sada osam miliona od karata". Dakle, država je pratila naš rast, podržala ga i sada nam daje pet puta više nego 2017. Ali smo i mi podigli naše zarade skoro 50 puta nego pre sedam godina. I ne interesuje me koliko je država podržala druge projekte. Zahvalan sam na tome. Kažu mi ljudi da sam napravio ime u KK Partizan, a 2017. godine je Partizan bio pred gašenjem i da se to desilo, mene i moja pokolenja bi proklinjali doveka".

Podsetio je da 2021. godine Obradović nije bio jedino veliko ime pristiglo u srpski sport.

"Kada je došao Željko, došao je iste godine i Piksi, došao je i Kari Pešić. I država je sve to pomogla, zašto to ne reći. Ali to što se koristi narativ da je Partizan državni projekat nije pošteno. Neka onda Zvezda objasni kako je dobila prošle godine duplo više novca od nas, 11 miliona evra naspram naših 5,6", poručio je i dodao:

"Nisam nesrećan što je i Zvezda dobila državni novac, i jedni i drugi igramo Evroligu. Ja mogu da pričam samo o poslednjih sedam godina, koliko sam ja u klubu. Mi ne treba da se prepucavamo. Moj posao je da održavam dobar odnos sa državom, da obezbedim sredstva, dobre odnose sa "tiketingom". Država je dobro uložila novac. To što ovo neko koristi da se prepucava, to je druga stvar. Neko nekada ima više novca, neko manje, ali to je normalno.

Ponovio je da više voli priče koje se direktno tiču sporta.

"Uvek ću biti tu da zaštitim zaposlene u klubu, da reagujem kada je potrebno. Na kraju se nije pričalo o utakmici, a najdeblji kraj je izvukla Crvena zvezda o čijoj se pobedi u Kupu nije pričalo".

Na kraju, otkrio je koliko Partizan duguje za porez.

"Još 3,4 miliona. Objasniću. Potpisali smo sa Poreskom upravom ugovor o reprogramu. Do sada smo uplatili 5,6 miliona za porez. Iskoristili smo donaciju koju smo dobili od navijača. Ostala je još glavnica državi Srbiji, od 3,4 miliona i tada ćemo ukupno isplatiti sve. Mi ćemo ove sezone ukupno uplatiti na ime poreza čak 9 miliona", zaključio je Mijailović.

