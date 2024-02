"OSEĆAO SAM DA MORAM DA SE SKLONIM, BILA JE TO ŽIVOTNA LEKCIJA!" Slavni Španac se vratio košarci! Barselona predstavila Rubija

Proslavljeni španski košarkaš, Riki Rubio (33), zvanično je predstavljen kao novo pojačanje Barselone.

Plejmejker se posle 13 godina vratio u ekipu iz koje je otišao u NBA.

Poslednju utakmicu je odigrao u aprilu 2023. godine, nakon čega je odlučio da se skloni kako bi brinuo o svom mentalnom zdravlju sa kojim je imao puno problema.

Nakon što je igrao za Minesotu, Jutu, Finiks i Klivlend, vratio se u Evropu i do kraja sezone biće košarkaš Barselone.

Španac se prilikom zvaničnog predstavljanja zahvalio predstavnicima medija i navijačima na privatnosti koju je tražio u poslednjih nekoliko meseci, a osim o košarci i planovima u nastavku karijere govorio je i o svojim borbama.

"Razvio sam hronični stres i trebalo mi je vremena da to regulišem. Nikada na to nisam stavio etiketu depresije i anksioznog poremećaja. Imao sam simptome mentalnih problema, ali sam želeo da razumem zašto sam došao do te tačke i zašto mi se to dešava. Postojao je unutrašnji faktor zbog mog načina razmišljanja. Mislio sam da tako mora da bude, ali postoje drugi način i održiviji mehanizmi. Psiholog mi je rekao da verujem i da je jedan od načina da preduzmem brigu o sebi", rekao je Rubio.

"Osećao sam se kao najsiromašnija osoba na svetu, nisam razumeo zašto ne mogu da prebrodim još jedan problem. Ali bio sam hrabar, razmišljao sam o sebi i svojim prioritetima".

Sve ga je dovelo do toga da napravi veliku pauzu u karijeri.

"Osećao sam da moram da se sklonim od košarke. Razumeli su me, iako sam bio uplašen zbog toga. Bila je to prava stvar. Nisam mogao da budem u Klivlendu, moralo je to da bude ovde. Lopta je sada ponovo u mojim rukama i nadam se da ću uživati".

Objasnio je i zbog čega je odlučio da se vrati.

"Ovde sam jer se osećam dobro, bila je to životna lekcija za mene. Nekada ne shvatamo kakvu štetu pravimo sebi. Šetao sam sa terapeutom na planini i rekao sam mu da mi je bolje i krenuli smo da pričamo o košarci prvi put posle tri-četiri meseca. Rekao sam mu da, ako se povučem sada, sa 45 godina neću moći da se vratim i da bih mogao sada da probam da igram".

