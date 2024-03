OSTOJA MIJAILOVIĆ I ČUVENI SRPSKI GLUMAC SU BRAĆA! Prvi čovek Partizana OTKRIO TAJNU: "Uvek smo se poštovali i voleli"

Ostoja Mijailović je predsednik košarkaškog kluba Partizan, a ono što je malo ko znao jeste da ima rodbinske odnose sa jednim poznatim srpskim glumcem. Andrija Kuzmanović mu je brat. Otkrio je sve to prvi čovek crno-belih u jednoj emisiji i ispričao sve detalje oko familijarnih odnosa.

"Andrijina baka i moj deda Ostoja, po kom sam dobio ime su bili brat i sestra. Nažalost, niko od njih nije živ, a mi smo bili i ostali braća. Svako od nas je uspeo u polju gde je želeo, krenuo je tim putem, naša familija je talentovana za umetnost. Uvek smo se poštovali i voleli. Sve što smo postigli u životu je zbog nas samih", rekao je Mijailović u emisiji "Exclusiv Night" na "TV Prva".

foto: Nenad Kostić

Njih dvojica znaju se dosta dugo. "Andrija je Partizanovac, ima kod nas i onih drugih, koji navijaju za drugi klub, da ne spominjemo sad. Volimo ih kao da su Partizanovci, ne razdvajamo familiju po bojama. Svešćete me na patriotu, pa moram da kažem da navijam za Zvezdu protiv drugih klubova. Moram da kažem da ne navijam ni za koga u tim mečevima, ne gledam te utakmice."

Za razliku od njega Andrija je imao drugačiji odgovor. "Ja moram da kažem da ne navijam da izgubi klub iz mog grada i moje države, ima nas 6,5 miliona, kada bismo se delili na te boje. Normalno je da voliš jedan klub, ali morate da se setite da smo mi jedan malobrojni narod, za ono koliko smo vredni poštovanja u svetu. Ako se delimo na glupe i male podele, nema od toga ništa. Stižem da gledam utakmice Partizana."

foto: Printscreen/Prva

Ispričao je i da mu je "krajnji cilj da Partizan osvoji Evroligu, pa da se povuče sa predsedničke funkcije", pa ga je voditeljka upitala i šta bi uradio ako bi se to dogodilo i kada bi se snimao film o tom uspehu i ko bi voleo da ga glumi. "Voleo bih da me glumi moj brat, ali razmišljao sam o tom pitanju. Mislim da bi to trebalo da bude Ivan Bosiljčić. Deluje mi da bi to mogao da odglumi", dodao je Ostoja.

Na to se nadovezao Andrija. "Volim kao glumac kada mi daju kompleksan zadatak, volim kada je taj čovek višeslojan. Željko Obradović je jedna od najinteresantnijih figura u Evropi, ne samo meni, nego i mnogim drugim glumcima iz regiona, Evrope, sveta. Ali, bilo bi mi interesantno da odigram mog brata. Ne zato što je tu pored mene, nego zato što znam koliko je višeslojan i koliko stvari mora da izdrži na dnevnom nivou. Sve ot su veliki tereti, ljudi ne kapiraju, misle kada vide jednu evropsku utakmicu da je to lako napraviti i dovesti te ljude u Beograd", zaključio je Kuzmanović.

Kurir sport / TV Prva / Mondo

