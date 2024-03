ČUVENI KOŠARKAŠ GOSTOVAO KOD SRPSKOG GLUMCA I ŠOKIRAO PRIZNANJEM: "Rekao sam sebi da Jokić neće potrajati, ali svake sezone..."

Proslavljeni francuski košarkaš Toni Parker gostovao je u emisiji "Skvik šou" kod srpskog glumca Darka Perića, i tom priliko govorio o Nikoli Jokiću.

Slavni as priznao je da u početku nije verovao u srpskog košarkaša, koji ga je na najbolji način demantovao.

Parker tvrdi da je Jokić najbolji igrač Evrope...

"Rekao sam sebi da neće potrajati, ali svake sezone igra dobro i bio je MVP. Kada je osvojio šampionat prošle godine, za mene je to – to, ne možeš ništa da mu kažeš. Kada pričaš o njemu sada, a pričaš o najboljem igraču Evrope, to mora da bude on", kazao je Parker.

Jokić godinama unazad dominira na parketima najjače košarkaške lige na svetu, a ove sezone prosečno beleži 26 poena, 12,2 skokova i 9,2 asistencije po meču.

