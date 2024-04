LAZIĆ POZIVA NA OPREZ PRED MEČ SA STUDENTSKIM CENTROM: Kapiten Zvezde zna odakle preti NAJVEĆA OPASNOST, cilj je samo jedan!

Ekipa Crvene zvezde danas igra izuzetno važnu utakmicu 25. kola ABA lige protiv SC Derbija koja je na programu od 18 sati u hali Aleksandar Nikolić.

Ovo će biti šesti duel dve ekipe u ABA ligi, u poslednjem meču koji je odigran u Podgorici prošle jeseni (17.12.2023) naš tim slavio je 91:77.

Trener Janis Sferopulos je pred ovaj meč rekao:

„Igramo protiv ekipe koja se bori za plasman u plej of ABA lige. Sa druge strane, mi želimo da se vratimo na pobednički put i pobedama, a konkretno ova u ponedeljak donela bi nam prvo mesto na tabeli pred plej of. Kao i uvek, ali posebno pred ovaj meč, koncentracija i energija moraju da budu na maksimalnom nivou! Pozivam naše navijače koji su nam uvek bili ogromna pomoć da dođu u Pionir i pruže nam važnu podršku u ovoj utakmici“.

Kapiten Branko Lazić ističe da zna odakle Zvezdi preti najveća opasnost:

„Izuzetno važna utakmica je pred nama i to sa dobrim timom koji je u borbi za bolju poziciju pred plej of. Svoj kvalitet i mogućnosti pokazuju tokom cele sezone i moramo da pristupimo ovoj utakmici izuzetno ozbiljno, čvrsto i sa maksimalnom koncentracijom na terenu. Znamo odakle nam preti najveća opasnost, ali verujem da ćemo uz podršku naših navijača i sa tribina, svi zajedno doći do važnog cilja, a to je prednost domaćeg terena u doigravanju i prvo mesto“.

Kurir sport