MELOUN JE UBEĐEN DA ĆE JOKIĆ I TREĆI PUT BITI MVP NBA LIGE! Moćne reči trenera Denvera - evo zbog čega ga Srbin oduševljava!

Nikola Jokić nastavlja da dominira u najjačoj košarkaškoj ligi i nastavlja da gazi ka novoj, trećoj MVP tituli.

Sinoć je Denver pobedio Klivlend, a srpski as je meč završio sa 26 poena, 18 skokova i 16 asistencija.

Nakon utakmice, Majk Meloun je rekao da za njega nema nikakve dileme da će Jokić po treći put u karijeri biti MVP NBA lige.

"Sve ovo govori zašto će treći put biti MVP. To govori o njegovom razumevanju da se ne radi samo o njemu. I to je nešto što volim kod njega više nego bilo šta drugo, pre svega to koliko je nesebičan. Ne radi se o njegovim brojkama, 26, 18, 16. Već o tome da je bio u igri, u boitkama. Pričao je sa momcima, bio glasan na terenu. To pokazuje koliko je uključen u sve", zadovoljan je trener Nagetsa.

Kurir sport

Bonus video:

00:36 Nikola Jokić slavi titulu uz hit Ere Ojdanića