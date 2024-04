SLAVNI SRBIN BRANI JOKIĆA: "Kada dođe kući da ga njegova ROĐENA ĆERKA ne prepoznaje i da mu ne ide u zagrljaj, onda može da mu..."

Srpski košarkaš Nikola Jokić je bez ikakve sumnje najbolji košarkaš sveta, ali naljutio je brojne navijače u Srbiji odlukom da letos ne zaigra za reprezentaciju na Svetskom prvenstvu u Manili.

Nije to bilo prvi put da Jokić "odjavljuje" Srbiju, bilo je već nekoliko turnira koje je propustio, a kao zvaničan razlog saopštio je da je umoran i da nije spreman da iznese pritisak koji bi bio stavljen na njega.

Dok svi čekamo kakvu odluku će Jokić doneti pred Olimpijske igre u Parizu, u njegovu odbranu stao je legendarni Vanja Grbić. Uz njegovo ime može bez sumnje da se dopiše "jedan od najboljih srpskih reprezentativaca svih vremena", pošto dobro znamo koliko puta je natopio dres znojem za svoju zemlju, ali iako bi mnogi očekivali da "napadne" Jokića, stao je u njegovu odbranu.

"Nemam problem da svako komentariše ono što ću reći", rekao je Vanja Grbić tokom gostovanja na televiziji N1 i potom duboko udahnuo: "Kada neko bude na nivou Jokića i kada prođe 80 i kusur utakmica u sezoni... Kada prođe i dođe u situaciju njegovog umora i kada dođe kući da ga njegova rođena ćerka ne prepoznaje i da mu ne ide u zagrljaj, onda može da mu sudi", naglasio je čuveni odbojkaš.

foto: Zorana Jevtić

Podsetimo, Nikola Jokić je otkazao Srbiji četiri od poslednjih sedam velikih takmičenja, a i dalje nema konačnog odgovora da li će igrati u Parizu. Kao i prethodnih godina, Jokić čeka da se završi NBA sezona i da vidi u kakvom je stanju, a prema komentarima selektora Svetislava Pešića - tu nema previše bojazni.

"Pričam vrlo često i sa Jokićem, održavamo taj kontakt i Tarlać i ja sa svima koji danas nisu bili. Prošle godine je bila veoma teška situacija za Nikolu, to znate ili ne znate, odigrao je više od 100 utakmica, imao je i fizičke problem povrede, nije bio spreman, borio se do zadnjeg trenutka sam sa sobom da igra, on to želi, ali morate jednu stvar da znate, kad odlučiš da igraš za reprezentaciju Srbije, od njih se očekuje samo zlatna medalja. I ti igrači da bi uzeli odgovornost za vrhunske rezultate moraju da budu spremni mentalno i fizički. Ako nisu fizički i mentalno spremni, onda neće da ulaze u to", rekao je "Kari" u februaru.

foto: Starsport

"Nije pitanje da li neko hoće, ali vi zaboravljate, mladi ste, koliko naših vrhunskih igrača, da ih sada ne spominjemo, legende jugoslovenske i srpske košarke takođe nisu igrali za reprezentaciju. Voleli bismo da Nikola bude spreman i da igra, nadam se da će biti spreman, ali rano je još".

Kurir sport / Mondo

Bonus video:

00:18 Nikola Jokić stigao na žurku