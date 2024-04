JOVIĆ BLISTAO POSLE BRUTALNE PARTIJE: Uradio sam sve što je bilo potrebno! Za ovo radimo i treniramo!

Košarkaši Majamija posle dva produžetka savladali su ekipu Atlante rezultatom 117:111, a srpski košarkaš Nikola Jović prikazao je jednu od najboljih partija ove sezone.

Jović je za 39 i po minuta igre ubacio 23 poena, zabeležio osam skokova i jednu asistenciju.

Bio je sjajno šuterski raspoložen na ovom meču, imao je sjajnih 8/12 iz igre (2/2 za tri poena).

Posle utakmice nije krio oduševljenje ovom utakmicom koja je bila duža nego što se očekivalo.

- Dugo je trajalo. Za to i radimo i treniramo, za takmičenje. Imali smo lepu prednost na kraju prvog poluvremena, ali to nam se dešava u poslednje vreme. Prvo poluvreme odigramo neverovatno, a u drugom stanemo sa igrom. Moramo da prođemo kroz to, da se 'ublatnjavimo' i tada smo najbolji - rekao je Jović, pa dodao:

- Uradio sam sve što je bilo potrebno, dribling, blokove za Hiroa, dodavanja. Činim ono što trener traži od mene.

Zatim se osvrnuo i na to što mu trener Majamija daje veliku šansu.

- Lep je osećaj. Trener mi veruje i za to i radim. Nadam se da će tako biti nadalje. Moram da mu pokažem da mogu da pomognem timu u pobedama - zaključio je Jović.

Kurir sport / Ž.S.

