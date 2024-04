POTEZ O KOM ĆE SE DUGO PRIČATI! Pogledajte kako je Marej UZ ZVUK SIRENE srušio Lejkerse i izazvao DELIRIJUM u dvorani! (VIDEO)

Košarkaši Denver Nagetsa poveli su sa 2:0 u plej-of seriji protiv Lejkersa, pošto su posle nestvarnog preokreta i izuzetno dramatične završnice savladali tim iz Los Anđelesa rezultatom 101:99.

Džamal Marej u poslednjoj sekundi utakmice postigao je koš za veliku pobedu Denvera.

Posle promašaja Lebrona Džejmsa, pri rezultatu 99:99, Denver je imao 13 sekundi za poslednji napad na meču. Lopta je stigla do Džamala Mareja, koji je do same završnice ove utakmice bio jedan od najgorih igrača na terenu. Dobio je Marej uzastopne blokove od Kentavijusa Koldvela Poupa i Nikole Jokića, a onda preko Dejvisa pogodio za pobedu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Kurir sport/J.M.

01:14 NESTVARAN PODATAK! Scene iz Arene PREPLAVILE INTERNET - Partizanu i Grobarima pošlo za rukom ONO što nije ni NBA klubovima