16:43

Bejbi Jokić preti pravom Jokiću

Ne propustiteEuroBasket 2025VELIKI PRITISAK NA REPREZENTACIJU SRBIJE! Ovaj čovek se ne šali - Orlove čeka ozbiljna borba
Alperen Šengun na utakmici protiv Estonije

16:43

Česi o meču sa Srbijom

Ne propustiteEuroBasket 2025"PROTIV SRBIJE 40 MINUTA? VIDEĆEMO..." Reprezentativac Češke surovo iskren pred meč sa Orlovima: Nemamo recept za njih...
Martin Križ na utakmici protv Portugala

16:42

Baja i Maja grme u Rigi

Ne propustiteEuroBasket 2025ZAŠTO U RIGI „GRME“ BAJA I MAJA BEROVIĆ? Svi u čudu: Kakva je ovo muzika, ko ovo sluša?!
Košarkaši Srbije Maja Berović Nedeljko Bajić Baja.jpg

16:41

Češki košarkaš o Bogdanu

Ne propustiteEuroBasket 2025PRVA ZVEZDA ČEŠKE TUGUJE ZBOG BOGDANA! Neće izaći "na crtu" svom dobrom drugu, otvorio je dušu i ovim rečima oduševio Srbiju: "I dalje su najbolji tim..:"
Bogdan Bogdanović

16:38

Srbija menja taktiku

Ne propustiteEuroBasket 2025SRBIJA MENJA IGRU NA EUROBASKETU! Izgledaćemo drugačije: Jedna linija tima dobija novu ulogu, ovo je detaljna analiza!
Nikola Jović i Nikola Jokić

16:37

Šta kažu kladionice?

Ne propustiteEuroBasket 2025"ORLOVI" I BEZ BOGDANA APSOLUTNI FAVORITI! Kladionice objavile kvote za meč Srbija - Češka: Sve sem ubedljive pobede Pešićeve čete je apsolutna senzacija!
Košarkaška reprezentacija Srbije

16:37

Đoković nudio pomoć Bogdanoviću

Ne propustiteEuroBasket 2025"ČIM SAM PROČITAO DA SE POVREDIO, POZVAO SAM BOGDANA! REKAO MI JE..." Đoković otkrio detalje razgovora sa Bogdanovićem: "Dao sam neke predloge! Nažalost..."
whatsapp-image-20230912-at-20.41.58.jpg

16:36

Gde gledati utakmicu?

Ne propustiteEuroBasket 2025PEŠIĆEVI ORLOVI JURE I ČETVRTU POBEDU NA EUROBASKETU: Evo gde možete pratiti prenos meča Srbija- Češka
Košarkaška reprezentacija Srbije Srbija Letonija

16:36

SRBIJA - ČEŠKA

Hala: Arena, Riga

Sudije: Vojćeh Liška (Poljska), Johan Roso (Francuska), Darijuš Zapoljski (Poljska)

SRBIJA: Filip Petrušev, Nikola Jović, Vanja Marinković, Tristan Vukčević, Ognjen Dobrić, Nikola Jokić, Vasilije Micić, Marko Gudurić, Stefan Jović, Aleksa Avramović, Nikola Milutinov. Trener: Svetislav Pešić.

ČEŠKA: Zidek, Hruban, Kejval, Peterka, Bohačik, Sehnal, Krivanek, Krejči, Križ, Balint, Svoboda, Kižlink. Trener: Dijego Okampo