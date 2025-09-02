EUROBASKET 2025, 7. DAN: Luka juri novu pobedu, poslastica dana Španija - Italija!
Pratite Kurirov BLOG UŽIVO posvećen Eurobasketu 2025.
U našem blogu na jednom mestu možete pronaći najnovije informacije o našoj reprezentaciji i ostalim učesnicima turnira, rezultate, najave, vesti sa lica mesta, kao i brdo zanimljivosti - i to iz minuta u minut!
Pred nama je sedmi dan na Evropskom prvenstvu u košarci, a on će nam doneti mečeve u grupama C i D.
Analiza suđenja na Eurobasketu
Uvek je lepo videti da se igra „jako“, sa mnogo kontakta, da sve pršti, ali... Sve ima granicu! A, ona je na ovom Eurobasketu odavno probijena.
Bura pred meč Grčka - BIH
Jusuf Nurkić isprozivao Janisa Adetokumba, pa se pokajao! Iz Košarkaškog saveza Bosne tvrde da su njegove reči pogrešno protumačene.
Kraj za Jokubaitisa!
Veliki peh doživela je reprezentacija Litvanije na Eurobasketu! Jedan od najboljih igrača tima, Rokas Jokubaitis, doživeo je tešku povredu kolena i za njega je Eurobasket završen.
Ataman u šetnji
Selektor Turske, Ergin Ataman, prošetao je ulicama Rige pred meč protiv Srbije.
Raspored mečeva
Peti dan Eurobasketa donosi utakmice četvrtog kola u grupama C i D.
Raspored mečeva:
Grupa C
Grčka - BIH (14.00)
Kipar - Gruzija (17.15)
Španija - Italija (20.30)
Grupa D
Belgija - Izrael (14.00)
Island - Slovenije (17.00)
Francuska - Poljska (20.30)