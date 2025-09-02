Svi događaji
12:29

Analiza suđenja na Eurobasketu

Uvek je lepo videti da se igra „jako“, sa mnogo kontakta, da sve pršti, ali... Sve ima granicu! A, ona je na ovom Eurobasketu odavno probijena.

Košarkaška reprezentacija Srbije Nikola Milutinov

12:27

Bura pred meč Grčka - BIH

Jusuf Nurkić isprozivao Janisa Adetokumba, pa se pokajao! Iz Košarkaškog saveza Bosne tvrde da su njegove reči pogrešno protumačene.

Jusuf Nurkić

11:40

Kraj za Jokubaitisa!

Veliki peh doživela je reprezentacija Litvanije na Eurobasketu! Jedan od najboljih igrača tima, Rokas Jokubaitis, doživeo je tešku povredu kolena i za njega je Eurobasket završen.

Povreda Rokasa Jokubaitisa

11:36

Ataman u šetnji

Selektor Turske, Ergin Ataman, prošetao je ulicama Rige pred meč protiv Srbije.

Ergin Ataman

11:00

Raspored mečeva

Peti dan Eurobasketa donosi utakmice četvrtog kola u grupama C i D.

Raspored mečeva:

Grupa C

Grčka - BIH (14.00)

Kipar - Gruzija (17.15)

Španija - Italija (20.30)

Grupa D

Belgija - Izrael (14.00)

Island - Slovenije (17.00)

Francuska - Poljska (20.30)