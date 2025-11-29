Slušaj vest

U trenucima kada je stanje u Partizanu prilično haotično i kada nije poznato da li će Obradović ostati trener crno-belih, Nikola Mirotić je upitan o rečima trofejnog stratega.

Mirotić je u opširnom intervjuu za košarkaški portal "Eurohoops", između ostalog, pričao i o nedavnoj izjavi Obradovića o teškom rasporedu u evropskoj košarci.

Kako je Obradović uporedio Evroligu i NBA, a Mirotić je igrao u oba takmičenja, smatrali su autori intervjua da je upravo on pravi sagovornik za ovo pitanje.

- Saglasan sam. Saglasan sam, iskreno, zato je veoma teško. Veoma teško. Kalendar je veoma zahtevan zbog domaćih liga, jer sada u domaćim ligama ima mnogo dobrih timova koji se pripremaju cele nedelju da bi igrali protiv vas. A vi možda dolazite iz "duplog kola" i to je vrlo teško. Ili morate negde da putujete - rekao je Mirotić.

Podsetimo, krajem oktobra, nakon poraza od Pariza, Obradović je poručio sledeće:

- Pre neki dan je bio Boštjan Nahbar, on je glavni čovek u ELPA, svi treba da sednemo i da razgovaramo. Igrači su preumorni. Pametan je momak, verujem da razume. Evroliga je u mnogim segmentima teža od NBA. Mi smo krajem juna završili prošle sezone, nemaju igrači vremena da se oporave. Ovo ne znam gde vodi i kako će to izgledati. Mora da se vidi šta će biti sa kalendarom. Borac je u nedelju, imao je sedam dana da se pripremi, razlika u kvalitetu je zna se, ali motivacija... Mi u ovom momentu nemamo roster, zbog povreda, ali i što na vreme nismo potpisali neke igrače - rekao je Željko Obradović.

Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Hronologija slučaja Obradović u Partizanu


Željko Obradović podneo je ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana posle poraza crno-belih od Panatinaikosa u Atini.

Žoc se čak i oprostio od navijača i to emotivnim pismom koje prenosimo u nastavku teksta:

OLYMPIACOS-PARTIZAN_44.JPG

- Poštovani navijači Partizana,

Pre četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najlepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo posle 10 godina postane deo Evrolige, uspeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku.

Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima.

Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!

Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici!

Uvek jedan od vas, večno zahvalan!

Željko Obradović - stajalo je u pismu.

Uprava se zahvalila Žocu


Čelnici Partizana zahvalili su se Željku Obradoviću posle ostavke i to objavom na društvenim mrežama.

Poruka kojom je snimak zaključen bila je kratka i jasna: Hvala ti, Željko!


Preokret


Na hitnoj sednici Izvršnog i Upravnog odbora došlo je do preokreta i čelnici Partizana nisu želeli da prihvate ostavku Željka Obradovića.

Željko Obradović i Ostoja Mijailović Foto: Starsport

Doček za pamćenje


Navijači Partizana rešili su da uzmu stvar u svoje ruke i Željku Obradoviću priredili su doček za pamćenje po dolasku iz Atine.

Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić


Šta se sve dešavalo na aerodromu "Nikola Tesla" možete pogledati na sledećim linkovima:

OBRADOVIC_DOCEK_024.jpg
Željko Obradović
WhatsApp Image 2025-11-27 at 18.59.34.jpeg
WhatsApp Image 2025-11-27 at 17.22.22.jpeg
Željko Obradović, doček
OBRADOVIC_DOCEK_027.jpg
OBRADOVIC_DOCEK_034.jpg
Željko Obradović


Sastanak Žoca i uprave


Usledio je sastanak Željka Obradovića i čelnika Partizana, ali na njemu nije pronađen zajednički jezik.

Ipak, posle sastanka Partizan je napustio Zoran Savić, te je jasno da se burni dani kod crno-belih nastavljaju.

Zoran Savić - sportski direktor Partizana Foto: Starsport

Šta se sve dešavalo na sastanku pročitajte na sledećim linkovima:

Ostoja Mijailović i Željko Obradović
OLYMPIACOS-PARTIZAN_44.JPG
Zoran Savić
panathinaikos-partizan-529337.JPG


Novi sastanak


Novi sastanak između čelnika Partizana i Željka Obradovića zakazan je za subotu u 11 ujutru, a više detalja o njemu možete pronaći na sledećem linku:

Šta vi mislite, da li bi Željko Obradović trebalo da ostane na klupi Partizana? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Aleksej Pokuševski
OLYMPIACOS-PARTIZAN_02.JPG
Željko Obradović i Aleksandar Đorđević
Isak Bonga

