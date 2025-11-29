Slušaj vest

Sastanak uprave kluba i trofejnog trenera koji je trebalo da bude održan u subotu i na kojem bi ljudi iz Partizana trebalo da pokušaju da ubede Željka Obradovića da ostane na klupi tog tima uprkos tome što je podneo ostavku posle serije loših rezultata i poraza od Panatinaikosa.

Sastanak je trebalo da bude održan u subotu od 11 časova, ali je neposredno pre nego što je trebalo da počne stigla informacija da je on otkazan i da je novi termin početak sledeće nedelje.

Sada je red da košarkaši Partizana naprave svoj potez.

Neki od njih su se javno oglašavali i iskazali želju da nastave rad sa Obradovićem, a poznato je šta će biti njihov prvi potez nakon što je nastavljena drama oko jednog od najboljih trenera u Evropi.

Naime, košarkaši Partizana će prvi put još od utakmice protiv Panatinaikosa odraditi zajednički trening. On je zakazan za subotu sa početkom od 17 časova, a prema najavama trening će voditi Aleksandar Matović i Mirko Ocokoljić, pomoćni treneri iz Obradovićevog stručnog štaba.

Oni će u narednim danima pokušati da pripreme ekipu za utakmicu 14. kola Evrolige protiv Bajerna u Beogradu.

Hronologija slučaja Obradović u Partizanu

Željko Obradović podneo je ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana posle poraza crno-belih od Panatinaikosa u Atini.

Žoc se čak i oprostio od navijača i to emotivnim pismom koje prenosimo u nastavku teksta:

- Poštovani navijači Partizana,

Pre četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najlepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo posle 10 godina postane deo Evrolige, uspeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku.

Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima.

Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!

Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici!

Uvek jedan od vas, večno zahvalan!

Željko Obradović - stajalo je u pismu.

Uprava se zahvalila Žocu

Čelnici Partizana zahvalili su se Željku Obradoviću posle ostavke i to objavom na društvenim mrežama.

Poruka kojom je snimak zaključen bila je kratka i jasna: Hvala ti, Željko!

Preokret

Na hitnoj sednici Izvršnog i Upravnog odbora došlo je do preokreta i čelnici Partizana nisu želeli da prihvate ostavku Željka Obradovića.

Doček za pamćenje

Navijači Partizana rešili su da uzmu stvar u svoje ruke i Željku Obradoviću priredili su doček za pamćenje po dolasku iz Atine.

Sastanak Žoca i uprave

Usledio je sastanak Željka Obradovića i čelnika Partizana, ali na njemu nije pronađen zajednički jezik.

Ipak, posle sastanka Partizan je napustio Zoran Savić, te je jasno da se burni dani kod crno-belih nastavljaju.

Otkazan sastanak

Novi sastanak između čelnika Partizana i Željka Obradovića bio je zakazan za subotu u 11 ujutru, ali je neposredno pred početak stigla vest da je otkazan. Prema informacijama novi termin bi trebalo da bude početkom sledeće nedelje.

