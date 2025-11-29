Slušaj vest

Sastanak uprave kluba i trofejnog trenera koji je trebalo da bude održan u subotu i na kojem bi ljudi iz Partizana trebalo da pokušaju da ubede Željka Obradovića da ostane na klupi tog tima uprkos tome što je podneo ostavku posle serije loših rezultata i poraza od Panatinaikosa.

Sastanak je trebalo da bude održan u subotu od 11 časova, ali je neposredno pre nego što je trebalo da počne stigla informacija da je on otkazan i da je novi termin početak sledeće nedelje.

Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Sada je red da košarkaši Partizana naprave svoj potez.

Neki od njih su se javno oglašavali i iskazali želju da nastave rad sa Obradovićem, a poznato je šta će biti njihov prvi potez nakon što je nastavljena drama oko jednog od najboljih trenera u Evropi.

Ne propustiteEvroligaALEKSEJ POKUŠEVSKI SE PONOVO OGLASIO ZBOG ŽELJKA OBRADOVIĆA! Objavio je fotografiju i napisao SAMO DVE REČI koje govore APSOLUTNO SVE! (FOTO)
Aleksej Pokuševski
EvroligaVANJA MARINKOVIĆ SE OGLASIO I POSLAO PORUKU ŽELJKU OBRADOVIĆU! Njegove reči odjekuju! Spomenuo je odgovornost, pa čast, a onda otkrio koja mu je velika želja!
PARTIZAN-BAYERN_122.JPG

Naime, košarkaši Partizana će prvi put još od utakmice protiv Panatinaikosa odraditi zajednički trening. On je zakazan za subotu sa početkom od 17 časova, a prema najavama trening će voditi Aleksandar Matović i Mirko Ocokoljić, pomoćni treneri iz Obradovićevog stručnog štaba.

Oni će u narednim danima pokušati da pripreme ekipu za utakmicu 14. kola Evrolige protiv Bajerna u Beogradu.

Hronologija slučaja Obradović u Partizanu

Željko Obradović podneo je ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana posle poraza crno-belih od Panatinaikosa u Atini.

Žoc se čak i oprostio od navijača i to emotivnim pismom koje prenosimo u nastavku teksta:

Ne propustiteEvroligaŽELJKO OBRADOVIĆ POSLAO PISMO NAVIJAČIMA: Više nisam trener Partizana
OLYMPIACOS-PARTIZAN_44.JPG

- Poštovani navijači Partizana,

Pre četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najlepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo posle 10 godina postane deo Evrolige, uspeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku.

Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima.

Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!

Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici!

Uvek jedan od vas, večno zahvalan!

Željko Obradović - stajalo je u pismu.

Uprava se zahvalila Žocu

Čelnici Partizana zahvalili su se Željku Obradoviću posle ostavke i to objavom na društvenim mrežama.

Poruka kojom je snimak zaključen bila je kratka i jasna: Hvala ti, Željko!

Preokret

Na hitnoj sednici Izvršnog i Upravnog odbora došlo je do preokreta i čelnici Partizana nisu želeli da prihvate ostavku Željka Obradovića.

Doček za pamćenje

Navijači Partizana rešili su da uzmu stvar u svoje ruke i Željku Obradoviću priredili su doček za pamćenje po dolasku iz Atine.

Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Šta se sve dešavalo na aerodromu "Nikola Tesla" možete pogledati na sledećim linkovima:

Ne propustiteKošarkaGORI AERODROM! Grobari napravili bakljadu za Žoca - trofejni trener bez reči! Gleda i ne veruje!
OBRADOVIC_DOCEK_034.jpg
KošarkaPRVI SNIMAK ŽELJKA OBRADOVIĆA NAKON SLETANJA! Navijači upali u trans kada su ga ugledali, a evo šta je on prvo uradio!
OBRADOVIC_DOCEK_027.jpg
EvroligaAERODROM SE TRESE! TRUBAČ ZAPALIO ATMOSFERU, GROBARI UPALI U NEVIĐENI TRANS! Navijači prave spektakularnu atmosferu dok čekaju Željka Obradovića! VIDEO
WhatsApp Image 2025-11-27 at 17.22.22.jpeg
KošarkaŽELJKO IZAŠAO PRED GROBARE - IMALI SU SAMO JEDNU PORUKU! Nezapamćen delirijum na aerodromu, Žoc se probijao kroz masu navijača
Željko Obradović, doček
KošarkaDESET HILJADA LJUDI PRATI ŽELJKOV LET: Trofejni trener poleteo za Beograd - prati se njegovo kretanje iz sekunde u sekundu
Željko Obradović
KošarkaEMOTIVNE SCENE! ŽOC BIO NA IVICI SUZA KADA JE NJU UGLEDAO: Devojčica koja ga pozdravi pre svakog ulaska na teren bila je i na aerodromu
Željko Obradović

Sastanak Žoca i uprave

Usledio je sastanak Željka Obradovića i čelnika Partizana, ali na njemu nije pronađen zajednički jezik.

Ipak, posle sastanka Partizan je napustio Zoran Savić, te je jasno da se burni dani kod crno-belih nastavljaju.

Zoran Savić - sportski direktor Partizana Foto: Starsport

Šta se sve dešavalo na sastanku pročitajte na sledećim linkovima:

Ne propustiteKošarkaŽELJKO OBRADOVIĆ NIJE PRISTAO DA SE VRATI NA MESTO TRENERA PARTIZANA! Svi detalji sa sastanka koji je trajao dva sata, crno-beli neće da se oglašavaju
Ostoja Mijailović i Željko Obradović
KošarkaEVO ZAŠTO OBRADOVIĆ NEĆE DA SE VRATI NA KLUPU: Igrači su ogroman problem...
OLYMPIACOS-PARTIZAN_44.JPG
KošarkaEKSKLUZIVNO! Zoran Savić izbačen sa sastanka Uprave Partizana i Obradovića!
Zoran Savić
EvroligaKURIR SAZNAJE: Evo kada Partizan saopštava konačnu odluku po pitanju Željka Obradovića
ZELJKO & OSTOJA-UGOVOR_03.JPG

Otkazan sastanak

Novi sastanak između čelnika Partizana i Željka Obradovića bio je zakazan za subotu u 11 ujutru, ali je neposredno pred početak stigla vest da je otkazan. Prema informacijama novi termin bi trebalo da bude početkom sledeće nedelje.

Šta vi mislite, da li bi Željko Obradović trebalo da ostane na klupi Partizana? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Da li bi Željko Obradović trebalo da ostane na klupi Partizana?

Ne propustiteEvroligaZBOG ČEGA JE OTKAZAN SASTANAK UPRAVE PARTIZANA I OBRADOVIĆA?! Razlog je bizaran i iznerviraće sve Grobare!
Ostoja Mijailović i Željko Obradović
EvroligaPOZNATO KADA ĆE BITI ODRŽAN SASTANAK PARTIZANA I ŽELJKA OBRADOVIĆA! Šokantno je otkazan, a evo kada će biti jasna sudbina crno-belih
Željko Obradović i Ostoja Mijailović
EvroligaMIROTIĆ PODRŽAO ŽELJKA OBRADOVIĆA! Neočekivane reči slavnog košarkaša! Otkrio je sve što misli
Željko Obradović i Nikola Mirotić
EvroligaALEKSEJ POKUŠEVSKI SE PONOVO OGLASIO ZBOG ŽELJKA OBRADOVIĆA! Objavio je fotografiju i napisao SAMO DVE REČI koje govore APSOLUTNO SVE! (FOTO)
Aleksej Pokuševski

Bonus video:

Suze Željka Obradovića na dočeku Izvor: instagram.com/lutkica_8_