Subota, 29. novembar, trebalo bi da bude dan odluke za Željka Obradovića i Partizan.

Za 11 časova zakazan je novi sastanak čelnika crno-belih i legendarnog trenera i posle njega će se znati više o tome da li će Žoc ostati na mestu šefa stručnog štaba Partizana.

Željko Obradović na klupi Partizana Foto: Dimitrije Vasiljevic / Alamy / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Mnogi ljudi iz sveta košarke stali su uz Obradovića, a podršku su mu pružili i pojedini igrači Partizana. Jedan od njih je i Aleksej Pokuševski, koji se već jednom oglasio na društvenim mrežama kada je uz zajedničku fotografiju sa Žocom napisao sledeće:

- Hvala na svemu. Nije trebalo ovako da se završi. Ti si Partizan.

Aleksej Pokuševski

 Sada se Pokuševski ponovo oglasio zajedničkom fotografijom sa Obradovićem, te je napisao samo dve reči koje govore apsolutno sve:

- Do kraja! - stoji u objavi Pokua koji je još jednom pružio podršku Obradoviću.

Aleksej Pokuševski i Željko Obradović
Foto: Printscreen / Instagram / 17_poku

Hronologija slučaja Obradović u Partizanu

Željko Obradović podneo je ostavku na mesto šefa stručnog štaba Partizana posle poraza crno-belih od Panatinaikosa u Atini.

Žoc se čak i oprostio od navijača i to emotivnim pismom koje prenosimo u nastavku teksta:

OLYMPIACOS-PARTIZAN_44.JPG

- Poštovani navijači Partizana,

Pre četiri i po godine sam se vratio u moj voljeni klub i krenuo zajedno sa vama da živim najlepši san. Imao sam želju i cilj da naš Partizan ponovo posle 10 godina postane deo Evrolige, uspeli smo svi zajedno u tome. Utakmice našeg voljenog kluba su postale nešto više od košarke, zahvaljujući vama koji ste najzaslužniji za to. Na žalost, došao je trenutak kada sam morao da preuzmem odgovornost za sve loše stvari koje su se desile ove sezone i podnesem neopozivu ostavku.

Želim da se zahvalim svim ljudima koji su pomagali naš klub sve ove godine, predsedniku kluba i svim članovima Upravnog odbora, svim ljudima iz radne zajednice kluba, kao i svim sponzorima.

Veoma sam zahvalan svim igračima koji su bili sa nama u ove četiri i po godine, članovima mog stručnog štaba (mnogo puta sam isticao, najbolji koji sam imao) i naravno velika zahvalnost svim navijačima Partizana!

Hvala vam za bezrezervnu podršku, poštovanje i ljubav koju ste mi davali svih ovih godina u svakoj prilici!

Uvek jedan od vas, večno zahvalan!

Željko Obradović - stajalo je u pismu.

Uprava se zahvalila Žocu

Čelnici Partizana zahvalili su se Željku Obradoviću posle ostavke i to objavom na društvenim mrežama.

Poruka kojom je snimak zaključen bila je kratka i jasna: Hvala ti, Željko!

Preokret

Na hitnoj sednici Izvršnog i Upravnog odbora došlo je do preokreta i čelnici Partizana nisu želeli da prihvate ostavku Željka Obradovića.

Željko Obradović i Ostoja Mijailović Foto: Starsport

Doček za pamćenje

Navijači Partizana rešili su da uzmu stvar u svoje ruke i Željku Obradoviću priredili su doček za pamćenje po dolasku iz Atine.

Doček za Željka Obradovića na aerodromu Foto: Petar Aleksić

Šta se sve dešavalo na aerodromu "Nikola Tesla" možete pogledati na sledećim linkovima:

Sastanak Žoca i uprave

Usledio je sastanak Željka Obradovića i čelnika Partizana, ali na njemu nije pronađen zajednički jezik.

Ipak, posle sastanka Partizan je napustio Zoran Savić, te je jasno da se burni dani kod crno-belih nastavljaju.

Zoran Savić - sportski direktor Partizana Foto: Starsport

Šta se sve dešavalo na sastanku pročitajte na sledećim linkovima:

Novi sastanak

Novi sastanak između čelnika Partizana i Željka Obradovića zakazan je za subotu u 11 ujutru, a više detalja o njemu možete pronaći na sledećem linku:

Šta vi mislite, da li bi Željko Obradović trebalo da ostane na klupi Partizana? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Da li bi Željko Obradović trebalo da ostane na klupi Partizana?

