Slušaj vest

Ostoja Mijailović i Žarko Paspalj održali su konferenciju za medije na kojoj su govorili o aktuelnostima iz KK Partizan i više informacija možete pronaći na sledećim linkovima:

Ne propustiteKošarkaOSTOJA MIJAILOVIĆ: Obradoviću je ekipa bila 18. na tabeli! Pa, nisam ih ja vodio - savest mi je mirna i čista, apsolutno sve igrače je dovodio sportski sektor
PARTIZAN PRESS_19.JPG
EvroligaKOLIKO JE NOVCA KK PARTIZAN POTROŠIO NA STRUČNI ŠTAB?! Ostoja Mijailović otkrio SVE DO DETALJA!
Ostoja Mijailović 13.jpg
EvroligaSAMO DVA IGRAČA SU KOŠTALA 10 MILIONA EVRA: Ostoja Mijailović otkrio neverovatne informacije! Paspalj: Parker je ogroman teret za klub
Ostoja Mijailović Žarko Paspalj
EvroligaPOZNATA SUDBINA MIRKA OCOKOLJIĆA NA KLUPI PARTIZANA! Žarko Paspalj se oglasio i sve otkrio!
Mirko Ocokoljić KK Partizan
KošarkaPASPALJ BRUTALNO UDARIO NA GROBARE! Sportski direktor Partizana žestoko osudio ponašanje na utakmici u Areni: Najsramotnija slika koju sam doživeo!
Žarko Paspalj i Ostoja Mijailović
EvroligaOSTOJA MIJAILOVIĆ DOBIO PITANJE O ĐOANU PENJAROJI! Prvi čovek Partizana se oglasio o španskom treneru i njegovom dolasku u Beograd: "U ovom trenutku..."
PARTIZAN-BARCELONA_160.JPG
EvroligaDA LI ĆE PARTIZAN AKTIVIRATI BOMBU IZ NBA LIGE?! Žarko Paspalj otkrio naredne poteze crno-belih: "Da bismo to završili..."
Žarko Paspalj

 Kako je izgledala konferencija za medije iz ugla fotoreportera? Pogledajte neke od najzanimljivijih fotki sa ovog događaja:

Ostoja Mijailović i Žarko Paspalj, konferencija za medije KK Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ne propustiteKošarkaUBICA MU JE HLADNOKRVNO PUCAO U GLAVU, ON SE BORIO TRI DANA, PA PREMINUO! Ispovest majke svirepo ubijene legende Partizana ledi krv u žilama i tera suze na oči!
haris-brkic-radmila-brkic.jpg
Evroliga"KALINIĆ ME JE IZBACIO IZ RAVNOTEŽE..." Džered Batler otvorio dušu: "Već sam bio emotivno iscrpljen, a onda..."
Nikola Kalinić Džered Batler i Saša Obradović KK Crvena zvezda
EvroligaBOMBA! PARTIZAN DOVEO OGROMNO POJAČANJE: Igrao za čak OSAM NBA klubova, poseduje ogroman kvalitet...
Kameron Pejn
KošarkaZAŠTO JE DŽABARI PARKER ZAKUCAN ZA KLUPU?! Trener FMP-a hvalio svoje igrače posle poraza od Partizana, a evo koga je kritikovao
Džon Odžijako i Džabari Parker

 BONUS VIDEO:

Ovako su Grobari dočekali igrače Partizana Izvor: Kurir