NISMO BAHATI, NEGO SANJARI! Rišarlison brani Nejmara pred Srbiju: Osvojićemo ŠESTU ZVEZDU!

Brazilski fudbaler Rišarlison izjavio je danas da njegov saigrač Nejmar nije "argonatan" zato što je na Instagramu postavio fotografiju grba Brazila sa mogućom šestom zvezdom svetskog šampiona, i dodao da je on "samo sanjar".

Reagujući na polemiku koju je pokrenuo članak u nemačkom dnevniku Bild u nedelju, koji je Nejmara optužio za aroganciju, Rišarlison je sve ljude koji su učestvovali u ovoj polemici ocenio "glupima".

"Oni su bahati. Mi smo samo sanjari. Dugo sanjamo šestu zvezdu i osvojićemo je, hteli to oni ili ne", izjavio je brazilski napadač na konferenciji za novinare.

Nejmar je na Instagramu objavio svoju fotografiju u avionu, u šortsu sa izvezenim grbom Brazila sa pet zvezdica, na koji je dodao šestu zvezdicu. Nemački Bild je ovaj događaj opisao kao "navalu arogancije".

"Osvojićemo šestu zvezdu, jer je to naš san. Nejmar je objavio ovu fotografiju jer je to i njegov san. Želimo da je osvojimo i znamo koliko i on želi da je osvoji", rekao je Rišarlison.

Prvi meč na SP Brazil igra u četvrtak protiv Srbije.

