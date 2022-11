LUKAKU PROPUŠTA BORJANA I KANADU: Belgijanci u problemu pred prvi meč na SP

Selektor belgijske fudbalske reprezentacije Roberto Martines rekao je danas da je zadovoljan procesom oporavka napadača Romelua Lukakua, koji će zbog povrede propustiti prvi meč na Svetskom prvenstvu.

"Veoma smo zadovoljni kako napreduje. Juče je imao veoma dobar trening, ne sa timom, ali napreduje", rekao je Martines.

Fudbaleri Belgije igraće u sredu protiv selekcije Kanade od 20.00, meč prvog kola Grupe F na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Martines je dodao da u ovom trenutku ne može da kaže kada će 29-godišnji igrač biti spreman.

"Ne bih mogao da kažem da li će on igrati drugu ili treću utakmicu. Ako pratim lekarske savete, u ovom trenutku to bi bila treća utakmica. Ako pratim kako se igrač oseća, verovatno ima šansu za drugi meč", dodao je on.

foto: Profimedia

Napadač Intera zbog povrede butine nije igrao od 29. oktobra.

U startnoj postavi protiv Kanade biće kapiten Eden Azar, koji ove sezone ima problema sa minutažom u Real Madridu. Za španski tim kao starter je počeo samo dva meča.

"Bila je teška situacija u pogledu minutaže. Mi smo bolji tim kada je Eden Azar u našoj svlačionici, to je sigurno", rekao je Martines.

Belgija će protiv Kanade igrati u sredu od 20.00. Od 11.00 u okviru ove grupe igraju selekcije Hrvatske i Maroka.

Kurir sport