SVE JE KRENULO NIZBRDO POSLE IZLASKA OVOG IGRAČA: Legenda Partizana locirala GLAVNI problem Orlova protiv Kameruna!

Srbija je remizirala sa Kamerunom u meču drugog kola na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Mišljenja navijača su podeljena, jer je makar na papiru Kamerun najslabija ekipa u grupi u kojoj se Srbija bori.

Nakon što je utakmica završena, a emocije se stišale, počela su sumiranja utisaka. Srbija je imala vođstvo od dva gola, ali je delovalo kao da je tu prednost olako ispustila.

Gosti "Usijanja" bili su Darko Tešović fudbalski trener i bivši igrač Partizana i Dalibor Vučetić, sportski analitičar, koji su iz stručne perspektive sumirali događaje sa utakmice.

Bivši igrač crno-belih je na početku rekao da je naš mentalitet uticao na remi sa Kamerunom.

foto: Kurir televizija

- Ako gledamo utakmicu kao takvu, bila je fantastična, preokreti, šest golova, dobre akcije, to je meč koji bi svako poželeo da gleda. Doduše, postoje i naše ambicije koje se nisu ostvarile. Mi smo svi očekivali pobedu nad Kamerunom, pa samim tim i veću šansu za prolazak dalje. To se nije desilo iz više razloga, neke možemo da nagađamo, a neke može da kaže i sam selektor, dok neke mogu igrači. Sve je diskutabilno, ali generalno ja to povezujem sa tim da smo to mi, kada povedemo onda dolazi do opuštanja igrača, to je karakteristično za naš mentalitet. Imali smo prinudnu izmenu, koji mnogi zanemaruju, ali je i te kako bitna, a to je odlazak Pavlovića sa terena. Nama je najbitnije bilo da on ostane u igri, ali je izašao zbog povrede i onda je to poremetilo planove selektora, kao i igru ekipe - obrazložio je Tešović.

Vučetić je onda pojasnio zbog čega je Pavlović bio krucijalan na terenu.

- On je zaista dao sigurnost ekipi. Jak je na lopti, ne boji se da je povede napred. Dao je gol, našao se u momentu u kojem su svi imali problem da se postave. Meni je drago jer je on dao prvi gol kojim je razbio tremu na Svetskom prvenstvu. Ja sam njegovu izmenu doživeo kao potop. Od trenutka njegovog izlaska nastala je desinhronizacija u odbrani, iako su ušli određeni igrači, u zadnjoj liniji ostala je tzv. promaja. To su amaterske greške, to selektor zna, čak je i sam to rekao - rekao je spotski analitičar Vučetić, pa dodao:

foto: Kurir televizija

- Izmene su bile jako čudne, dve su bile prinudne i to nas je poremetilo maksimalno. Užas je kada se dvojica-trojica menjaju u odbrani. Imali smo na kraju te kardinalne greške. Po izjavi Piksija, delovalo mi je kao da je bio spreman da ubaci Jovića ili Vlahovića, da se osveži napad.

Nakon toga, Tešović je rekao da su krilni bekovi morali da se menjaju zbog njihovog enormnog trošenja, ali da su prinudne izmene ipak poremetile planove Piksija.

- Ljudi moraju da poznaju neke stvari. Živković je krilni bek i on se u ovakvom sistemu Kostić - Živković enormno troši, jer je to 90 minuta u istoj ritmu. Normalno je da u jednom trenutku moraju da padnu. Ako obratite pažnju, Piksi je uvek tu dvojicu krilnih bekova menjao sa Radonjićem i Lazovićem. Znači oni se prvi "potroše" u ekipi. Ja sam ubeđen da bi, da je ostao Pavlović i zadnja linija kako treba, selektor osvežio krilne bekove sa Radonjićem i Lazovićem, a posle toga, pošto je rovit i nakon što je postigao gol, da se zameni i Mitrović - rekao je Tešović.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs