URNEBESNA IZJAVA DARKA PANČEVA! Zvezdina legenda je posle pobede Vatrenih imala BRUTALNU PORUKU za Nejmara - Plači, Hrvati su jači

Proslavljeni golgeter Crvene zvezde, Darko Pančev, oduševljen je ogromnim podvigom fudbalske reprezentacije Hrvatske, koja je juče pobedila Brazil u četvrtfinalu Svetskog prvenstva.

- Utakmicu sam gledao zajedno s legendama makedonskog fudbala, Bobanom Babunskim i Vasilom Ringovom, koji je sredinom osamdesetih igrao između ostalog i u Dinamu. Kad se završila utakmica, mi srećni, grlimo se, bacamo 'pet' jedan drugom, a Vasil kaže: 'Sad je to to, i polufinale Hrvatske gledamo zajedno da donesemo sreću Hrvatima.' - rekao je Pančev za Index i potom dodao:

- Naravno da smo se složili. Kad sam video nakon utakmice kako Nejmar i Brazilci plaču, samo sam se prodrao: 'Plači Nejmare, plači, Hrvati su jači.' Ma nije to ništa čudno što smo tako žestoko u Skoplju navijali za Hrvatsku. Ipak se radi o državi iz bivše Jugoslavije. Za koga bi trebali na SP-u Makedonci da navijaju nego za Hrvatsku? U redu, možda mi stariji koji smo živeli u istoj državi navijamo žešće, ali i ovi mlađi, bar ono što sam uspeo da primetim, drago im je zbog Hrvatske.

Pančev je potom objasnio zbog čega se Hrvatska nalazi u vrhz svetskog fudbala, za razliku od ekipa iz regiona.

- Hrvatski fudbalski mentalitet je drugačiji nego kod nekih drugih reprezentacija s ovih prostora, zato Hrvatska i jeste u vrhu. Hrvatski stil me podseća na italijansku školu. Italijani su na iskustvo i fudbalski pragmatizam toliko puta dolazili do samog kraja. Hrvatska je uzela dosta toga od njih i to je bio mudar potez - poručio je Pančev.

Podsetimo, polufinalni meč Mundijala između Hrvatske i Argentine je na programu u utorak od 20 sati.

Kurir sport