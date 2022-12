ARGENTINA SPREMNA NA SVE! Skaloni: Hrvatska ima specifičnu igru

Selektor argentinske fudbalske reprezentacije Lionel Skaloni izjavio je u Dohi uoči sutrašnjeg meča polufinala SP protiv Hrvatske da "Hrvati imaju specifičnu igru, niti se stalno brane, niti stalno ;napadaju".

U Argentini su verovali kako će im na putu do finala stajati Brazil predvođen Nejmarom. Ali, "Vatreni" su šokirali Brazil i razveselili "Gaučose". Mada i oni upozoravaju kako je i Hrvatska opasan protivnik, uvereni su kako će ipak lakše preko "Vatrenih" do svog šestog finala. U najavi susreta pred brojnim novinarima na "Virtualnom stadionu", ogromnoj dvorani za novinare pojavili su se selektor Lionel Skaloni i defanzivac Nikolas Taljafiko, prenela je HINA.

Skaloni je preuzeo Argentinu kao privremeno rešenje nakon što je otkaz dobio Horhe Sampaoli. Pod njegovim vođstvom Argentina je prošle godine osvojila Kopa Amerika, prvi veliki trofej nakon 1993. godine, kada su takođe slavili na tom takmičenju. Skaloni je na poslednjem Svetskom prvenstvu u Rusiji bio jedan od Sampaolijevih asistenata i uživo je na stadionu u Nižnjem Novgorodu pratio pobedu Hrvatske nad Argentinom u grupnoj fazi takmičenja.

"Očekujemo tešku utakmicu, Hrvatska je odlična ekipa, vidi se njihovo zajedništvo, ali ne treba upoređivati utakmicu od pre četiri godine," izjavio je Skaloni.

"Svi Argentinci se nadaju pobedi, igramo za svoj narod, za svoje porodice. Srećni smo zbog svojih navijača, znamo što se od nas očekuje. Što se tiče Hrvatske imaju specifičnu igru, niti se stalno brane, niti stalno napadaju. Imaju odličnu ekipu, dugu fudbalsku tradiciju," dodao je on.

Skaloni nije želeo da otkrije loše strane "Vatrenih".

"Prvo analiziramo prethodne utakmice što bolje možemo i kako da iskoristimo slabije strane protivnika. Neću govoriti o jakim i slabijim stranama Hrvatske na novinarskoj konferenciji, ali analizirali smo i njihove slabosti," rekao je selektor Argentine.

foto: Marcio Machado / Zuma Press / Profimedia

Skaloni je bio pun pohvala na račun hrvatskog kapitena Luke Modrića.

"Zadovoljstvo je gledati njegovu igru, on je idol za mnoge od nas, ne samo zbog igre, već i zbog ponašanja. Ako volite fudbal, ne možete ne volite takve igrače."

Skaloni je komentarisao ponašanje argentinskih igrača za vreme i nakon utakmice sa Holandijom.

"To je fudbal, nekada se branite, nekada napadate, ponekad možete doći i u sukob i posvađati, ali imate sudiju. Treba staviti tačku na tu utakmicu. Nisam siguran da je naše ponašanje nesportsko. Mi pokazujemo svoj ponos, a sudija postoji da donosi odluke. Nakon utakmice postoji poštovanje, poštujemo i Holandiju i Hrvatsku."

Skaloni je rekao ia da je ekipa u dobrom fizičkom stanju.

"Pobeda je najbolji oporavak, ušli smo u polufinale. Dobro smo, verujem da ćemo biti spremni. Ekipa se jako dobro oseća. Imamo sopstveni stil igre, ali ponekad morate da odgovorite na zahteve na terenu," naglasio je Skaloni. Skaloni je priznao kako razmišlja jedino o susretu protiv Hrvatske.

"Isto se osećam kao i pre Holandije, Australije i Poljske. Izgubili smo od Saudijske Arabije. Ispred nas je još samo jedna utakmica u kojoj ćemo morati da damo sve od sebe. Sutra je ono za šta se pripremamo i samo o tome razmišljamo, ne želim da gubim energiju na druge stvari."

Za Mesija je ovo poslednje SP, a Skaloni je poručio kako moramo uživati u njegovoj igri.

"Možemo samo da uživamo u njegovoj igri, mi i ceo svet. Sve dok igra," rekao je on.

foto: Markus Ulmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Defanzivac Argentine Nikolas Taljafiko istakao je kako su "ulaskom u polufinale ispunili prvi cilj", ali kako još nisu završili posao u Dohi.

"Srećni smo što smo ostvarili prvi cilj, a to je da budemo među četiri reprezentacije, ali još nismo završili posao," kazao je Taljafiko,

"Znamo da su Hrvati kvalitetni, posebno u veznom redu," dodao je.

Taljafiko je igrao i pre četiri godine u Rusiji u susretu koji je Argentina izgubila sa 0:3. ž

"Četiri godine su prošle, oni su i dalje odlična reprezentacija. Imaju neke nove igrače, nova obeležja. Biće to različita utakmica, drugačije će se razvijati. Koristićemo iskustvo iz te utakmice i nadam se pobediti. Ponavljam Hrvatska ima ;odlične igrače, kvalitetnu ekipu. Ali mi moramo da razmišljamo o sebi. Svesni smo kvaliteta hrvatske, ali imaćemo odgovor."

Argentinu će u pokušaju plasmana u finale predvoditi jedan od najboljih igrača sveta.

"Mesi je naš kapiten, naš lider, naš vođa. On nas gura dalje. Kada je na terenu znamo da imamo Mesija. On ima podršku cele ekipe i stručnog štaba", rekao je Taljafiko.

Hrvatska je kroz osminu finala i četvrtfinale prošla nakon izvođenja jedanaesteraca. Jesu li Argentinci spremni na "lutriju" izvođenja penala?

"Spremni smo i za taj segment, imamo dovoljno iskustva i sjajnog golmana Martinesa. Ovo je eliminaciona faza, to nisu lake utakmice iskusniji ima prednost. Svi vežbamo penale, ali nije to ista situacija", dodao je Taljafiko. On je naglasio je kako hrvatska vrsta ima nekoliko različitih formacija, ali da će na sve biti spremni.

"Hrvatska ima nekoliko opcija, ima odlične vezne igrače. Pokušaće kontrolisati loptu i igru. Moramo biti spremni za svaku mogućnost. Jaka je snaga naše ekipa da i mi možemo igrati sa više različitih formacija," rekao je on.

Duel Argentine i Hrvatske na programu je sutra od 20 časova.

Kurir sport