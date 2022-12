I MI ŽELIMO SVETSKU TITULU: Napadač Hrvatske prekinuo razgovore sa saigračima iz Intera koji igraju za Argentinu

"Bićemo na 100 posto jer i mi želimo titulu svetskog prvaka", poručio je Ivan Perišić na službenoj konferenciji za novinare uoči duela Hrvatske i Argentine u polufinalu Svetskog prvenstva u Katru.

"Predivan je osećaj igrati drugo uzastopno polufinale na Svetskom prvenstvu. Ali želimo i finale, ;protiv Argentine ćemo dati sve od sebe. Biće to slična utakmica kao i protiv Engleske pre četiri godine, Engleska je imala dobru ekipu, ima je sada i Argentina. Moramo da igramo kao protiv Brazila i onda je sve moguće," poručio je krilni igrač Totenhama.

Perišić je izjavio i kako su pripreme i za Englesku i sada za Argentinu bile slične.

"Za svaku utakmicu se pripremamo na sličan način. Jedino se ovde putuje maksimalno 30 minuta, pa imamo više vremena za odmor. Analizirali smo igru Argentine, imamo još jedan trening večeras i bićemo spremni," dodao je on. Perišić je u dosadašnjem delu SP-a dosta pomagao u odbrani, posebno u prvoj utakmici protiv ;Maroka, ali i protiv Brazila.

"Kada ste već spomenuli Maroko, dosta vas nije bilo zadovoljno. Sad kad vidimo dokle je Maroko dogurao, možemo reći da smo napravili dobar posao. Svaka ekipa ima dobra krila i svako od nas treba da pomogne u odbrani. Guramo dobro i sa desne i leve strane, moramo da pomažemo u ;odbrani, da budemo tim, učestvujemo u svim akcijama i to će, nadam se, doprineti rezultatu", rekao je on. Argentinske novinare je zanimalo koliko ga motiviše da izbaci Mesija sa Svetskog prvenstva. "I Ronaldo je bio pet puta na SP pa nije uspeo, Mesi takodje želi titulu. Mi ćemo isto biti na 100 posto jer i mi želimo titulu. Nadam se da će to biti jedna tvrda i muška utakmica pa neka pobedi bolji," poručio je on.

Postigavši pogodak protiv Japana, Perišić je postao najbolji hrvatski strelac na velikim takmičenjima sa 10 golova. Bio je to ujedno i njegov šesti gol na svetskim prvenstvima, dok je četiri dao na evrops kim smotrama. Do ovog prvenstva Perišić i Davor Šuker delili su rekord sa po devet golova na svetskim i evropskim prvenstvima.

"Rekao sam više puta da mi nisu važni golovi i asistencije, nego da moja ekipa pobedjuje. Ovde sam u službi ekipe," rekao je Perišić.

Završnica SP-a igraće se novom loptom Al Hilm ukrašenom bordo nijansama koje podsećaju na zastavu Katara.

"Boja je nova, mislim da je malo brža. Videćemo hoće li biti razlike na terenu. Trebamo što više da šutiramo", dodao je on.

foto: AP

Perišić je izjavio i kako poslednjih dana nije razgovarao sa bivšim i sadašnjim argentinskim saigračima Lautarom Martinesom i Kristijanom Romerom.

"U grupnoj fazi smo se čuli, ali sad nismo. Znam da Lautaro i Cuti žive za svoju zemlju, jedva čekaju da igraju za Argentinu. Po tome smo slični. ;Oni će biti na 100 posto, i mi. Nadam se da će celi svet da uživa u našem fudbalu", zaključio je Perišić.

