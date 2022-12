MESI I ARGENTINA IMAJU PAKLENI PLAN ZA HRVATSKU: Trojica Gaučosa imaju SPECIJALAN zadatak!

Utakmica četvrtfinala Svetskog prvenstva između Argentine i Holandije podigla je dosta prašine, zbog nesportskog ponašanja prvenstveno "gaučosa"

Sve je eskaliralo u veći sukob pred kraj regularnog dela utakmice kada je Leandro Paredes napucao loptu u holandsku klupu za rezervne igrače. Zatim je i Mesi namerno igrao rukom za šta nije dobio ni žuti karton, a nakon finala je osvanula fotografiju u kojoj se svi fudbaleriArgentine izruguju Holanđanima nakon penal serije.

Mesi je bio jako neprijatan i prema Veghorstu, strelcu dva gola za Holandiju, kada mu je u toku davanja izjave nakon utakmice odbrusio sa "Šta gledaš, glupane".

Sada navodno Argentinci imaju plan da na isti način iznerviraju i selekciju Hrvatske za koju smatraju da par igrača ima "tanke živce".

Navodno jedan reprezentativac Argentine je rekao da postoje trojica fudbalera koja bi mogla biti isprovocirana toliko da bi Hrvatska ostala do 60. minuta sa igračem manje. Zadatak da provociraju imaće tri fudbalera Argentine.

Međutim selektor Hrvatske Zlatko Dalić ne obazire se previše na to.

"Ušli smo među četiri reprezentacije sveta što je sjajan uspeh za Hrvatsku, velika je stvar što to uspevamo dva prvenstva zaredom. Sad želimo više, igramo protiv velike Argentine, sjajne ekipe koju predvodi Leo Mesi. Oni imaju veći pritisak, znamo kako igraju i na čemu žele dobiti utakmicu. Verujem igračima, nećemo se puno prilagođavati, Hrvatska će nametnuti svoj način igre rekao je iskusni Dalić.

Osvrnuo se i na to šta je sve video od Argentine u četvrtfinalu.

"Mesi je u velikoj formi i može sam rešiti utakmicu, no ima podršku saigrača u borbenosti i kompaktnosti, dobro su izbalansirani. Malo su se opustili pa je Holandija izjednačila, možda ih je to upozorilo. Očekujem da će biti još borbeniji, imaće sjajnu podršku sa tribina, nama je to hendikep. Pritisak je na njima. Igramo sa jednom od najvećih reprezentacija sveta u istoriji i idemo uživati u fudbalu",zaključio je Dalić

