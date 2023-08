VELIKI TEST ZA PEŠIĆEVE ORLOVE: Srbija večeras (19.00) gazi Portoriko u Areni za lep ispraćaj na Svetsko prvenstvo

Za 10 dana reprezentacija Srbije igra prvi meč na Svetskom prvenstvu u košarci! Pre toga, „orlove“ čekaju tri pripremna meča, a prvi od njih je večeras u Beogradskoj areni protiv selekcije Portorika (19 časova).

Ista selekcija nam je rival i u grupi na Mundobasketu, pa će utakmica u Beogradu biti verovatno i taktički zatvorena od strane oba stručnjaka:

- Još jedna u nizu pripremnih utakmica koju moramo da iskoristimo na najbolji mogući način. Znamo šta je naš cilj, da se što bolje pripremimo za Svetsko prvenstvo, da se kroz ove utakmice i treninge što bolje uigravamo i budemo najbolji kada bude najpotrebnije, a to je Svetsko prvenstvo. Sledi potom turnir u Kini, a nakon toga Manila. Sve ove utakmice više služe kao treninzi. Sigurno nećemo izgledati najbolje i najlepše i igrati košarku kakvu želimo, ali treba da rastemo iz utakmice u utakmicu, iz treninga u trening i budemo najbolji u Manili - rekao je Ognjen Dobrić, bek Srbije.

Centar „orlova“ Filip Petrušev biće jedna od glavni uzdanica našeg tima:

- Odlično smo radili, momci su uložili sav mogući entuzijazam uz dobru koncentraciju. Puno smo razgovarali, naravno, fali nam još finalizacija svega ovoga što je prošlo kroz trening. Odigrali smo četiri utakmice do sada, to je bilo po meni dosta dobro za ovu fazu priprema. Sada nas očekuju još tri utakmice. Protiv Portorika ovde u Štark areni očekujemo da nas malo publika podrži, da nam da vetar u leđa, da nam pomogne da budemo još bolji. Ova utakmica nam puno znači jer je Portoriko ekipa koja igra sasvim drugačije u odnosu na evropske ekipe. S puno kontranapada, uz naravno zonsku odbranu. To je nešto što nama treba da bismo se pripremili za Svetsko prvenstvo. U Šendženu ćemo odigrati još dve utakmice, to će nam koristiti i za vremensku adaptaciju i nadam se da posle idemo za Manilu.

BEZ NJIH Otpao dvojac Partizana l Selektor Srbije Svetislav Pešić potvrdio je da košarkaši Partizana Alen Smailagić i Uroš Trifunović neće igrati na predstojećem Mundobasketu. Podsećamo, Kurir je to pre četiri dana i najavio. Kod Trifunovića je razlog povreda, a kod Smailagića bolest.

