PEŠIĆ NAKON POBEDE NAD KINOM: Fali nam svežina, bila je bojazan zbog napornog puta

Košarkaši Srbije ubedljivo su savladali Kinu sa 87:64 u meču prvog kola "Kupa solidarnosti".

"Bila je velika bojazan kako ćemo, tek smo stigli. Imali smo stvarno naporan put. Bilo je pitanje kako ćemo da pronađemo svežinu koju je vrlo teško pronaći kada imate ovako težak put. Najteži put nam je bio od Hong Konga do Šenžena, 60 kilometara. Na granici čekanja… Ne što smo izgubili vreme, nego to što je bilo posle 12 sati leta. Dobro smo odigrali, profesionalno. Nije to bila naša najbolja utakmica, ali je bila sa aspekta prilaza dosta dobra. Malo smo padali, potrebna je svežina. Svežinu ćemo dobiti kroz adaptaciju", rekao je selektor Pešić posle meča.

Srbija će već u ponedeljak igrati protiv Brazila od 14 časova.

"Sutra nas očekuje atletski Brazil, koji je pokazao da je vrlo nezgodna ekipa, sa puno atletike, iskustva, igrača koji igraju u Evropi. Pravi test. Voleo bih da pronađemo svežinu da možemo da odigramo onako kako mi možemo, sa intenzitetom koji tražimo, ali za to su potrebne sveže noge itd. Dobra stvar je što imamo još jednu utakmicu", dodao je on.

Naša selekcija Mundobasket otvara protiv Kine 26. avgusta.

Kurir sport