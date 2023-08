NAJNOVIJE VESTI O POVREDI BORIŠE SIMANIĆA! BORBA DA SE SAČUVA BUBREG: Doktor Radovanović ponovo posetio košarkaša u bolnici

Dragan Radovanović, šef medicinskog tima košarkaške reprezentacije Srbije, drugi put u toku dana je posetio Borišu Simanića u bolnici u Manili.

Simanić je zadobio težu povredu bubrega u meču protiv Južnog Sudana, pa je morao na hitnu operaciju.

Radovanović je za Sport klub preneo najnovije informacije.

- Boriša Simanić je na samom kraju utakmice dobio jak udarac laktom u predelu levog bubrega koji je napravio ozbiljnu povredu bubrega sa krvarenjem u mokraćne kanale i u okolinu bubrega u zatrbušni prostor. Posle udarca i simptoma koje je pokazao jasno mi je bilo da se radi o teškoj povredi bubrega. Odmah smo ga prebacili u bolnicu, gde smo uradili sve dijagnostičke procedure da bi se utvrdio stepen povrede. Posle priprema je urađen operativni zahvat. Najveća briga je bila da li će postojati mogućnost da se sačuva bubreg. Operativnim zahvatom je to i urađeno. Postoperativni tok ide zadovoljavajuće. Malopre sam po drugi put bio u bolnici. Rezultati su dobri, svi aspekti pacijenta koji se prate posle operacije su dobro. Možemo da budemo zadovoljni postoperativnim tokom. On je na intezivnoj nezi u najboljoj bolnici u Manili. To je bolnica koju je odredila FIBA. Očekujemo da se Bora brzo i uspešno oporavi. On je mlad i zdrav čovek, očekujemo da njegovi mehanizmi zarastanja budu brzi - rekao je Dragan Radovanović.

Kurir sport