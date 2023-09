PAŽNJA, PAŽNJA! ORLOVI DANAS JURIŠAJU KA ZLATU! Evo gde možete da gledate polufinalni meč Mundobasketa između Srbije i Kanade!

Košarkaška reprezentacija Srbije danas igra polufinale Mundobasketa protiv selekcije Kanade, a meč je na programu od 10 sati i 45 minuta.

Biće to žestok duel, sa mnogo kontakata, šuteva, verovatno i provokacija na šta moraju da budu spremni izabranici selektora Svetislava Pešića.

Prenos utakmice možete pratiti na RTS 1 i Sport klubu 1, a tekstualni prenos dostupan vam je na našem sajtu.

foto: Dado Đilas

Posle trijumfa nas Litvanijom Orlovi su imali dan odmora, što im je koristilo, ali se nisu opustili, znaju šta ih čeka protiv Kanade.

- Odmor uvek prija ako znate da ga iskoristite! Da li smo spremni za meč sa Kanadom? To ćemo tek da vidimo. Spremamo se. Znamo da je Kanada fantastična ekipa, koja igra košarku sa niskim petorkama. To je NBA košarka. Najvažnije od svega je to koliko ćemo njihov napad u tranziciji gde su sjajni, da zaustavimo - rekao je Svetislav Pešić.

Kurir sport