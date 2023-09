"GRMLJAVINA" U AUTOBUSU SRBIJE! Orlovi čuvenu pesmu posvetili Kariju - svi do jednoga su ludovali U TRANSU! VIDEO

Košarkaši Srbije plasirali su se u finale Svetskog prvenstva pobedom nad Kanadom u polufinalu 95:86.

Nakon meča videlo se koliko je našim igračima značila ova pobeda, a istu su umeli i da proslave sa navijačima koji su ispunili halu. Odlična atmosfera sa parketa prenela se i na autobus kojim su se naši reprezentativci vraćali do hotela posle naporne utakmice.

U jednom trenutku puštena je sada već čuvena pesma "Freed from desire" kojom naši navijači kliču našem reprezentativcu u fudbalu Aleksandru Mitroviću. Umesto "Mitro's on fire" srpski košarkaši su pevali "Kari's on fire", a onda je krenula ludnica.

Time su pokazali koliko poštuju i vole trenera koji je i pored brojnih otkaza najboljih igrača uspeo da napravi ono što je najvažnije, tim. Iz svega ovoga vidi se koliko vlada dobra atmosfera u taboru "Orlova" i koliko žele da dođu do toliko željenog zlata koje čekamo od 2002. godine i Indijanopolisa.

Ako neko zna kako se osvaja zlato, onda je to selektor Pešić, nadamo se da će naši momci ovakvu igru pokazati i u finalu, pa da ih dočekamo na legendarnom balkonu, jer to i zaslužuju. Srbija igra finale u nedelju u 14:40, a rival će biti bolji iz duela SAD- Nemačka.

Kurir sport