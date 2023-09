"SRBIJA U FINALU MUNDOBASKETA POKRADENA ZBOG RATA!" Gajić: Neiskusne sudije su namerno pravile kompromise, EVO ZAŠTO SU IZABRANI

Očigledno je da je izbor sudija za finale Mundobasketa između Srbije i Nemačke bio loš s obzirom na njihov nedostatak iskustva i reputaciju. Posebno što se tiče glavnog sudije, Gatisa Šalinsa, koji je uglavnom sudio utakmice FIBA Lige šampiona.

Predrag Gajić, novinar Kurira, gostovao je u Pulsu Srbije gde je govorio o skandaloznim odlukama sudija koje su koštale puno naše Orlove, ali je i otkrio zašto su baš oni izabrani da sude veliko finale Mundobasketa.

- Kada pričamo o sudija i suđenju to je posledica rata između Evrolige i FIBA-e. Najbolje sudije ne sude FIBA-ina takmičenja. Mislim da su te sudije neiskusne za ovaj nivo takmičenja. Imali ste nekoliko situacije gde najbolji centar na Svetskom prvenstvu uopšte nije zaštićen pod košem. Vidi se i sa tribina, a i on sam gestikulira da ga udaraju i da ima mnogo kontakta. Mislim da je to nedostatak iskustva i da jednostavno te sudije ne bi trebalo da sude taj nivo takmičenja - rekao je Gajić i dodao:

02:08 SUDIJE KOJE SU POKRALE SRBIJU BILE POSLEDICA RATA! Gajić otkrio: Neiskusni su, pravili su kompromise, a EVO ZAŠTO SU IZABRANI

- Imali ste situacije gde se oni premišljaju šta da dosude. Bila je ona nesportska lična greška, gde su posle gledanja našli neka 2 bacanja. Onda je poludeo i trener Nemačke jer to čak nije bilo ni za dva bacanja, već su oni pravili kompromise. Tako da je ovo jedan veliki minus za FIBA-u što uopšte deligira sudije koje ne mogu da iznesu najjače košarkaško takmičenje uz Olimpijske igre.

