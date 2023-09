"OVO JE NAJBOLJI TIM KOJI JE NEMAČKA IKADA VIDELA" Košarkaši Nemačke dočekani u Frankfurtu posle osvajanja titule na Mundobasketu

Mnogobrojni navijači dočekali su danas u Frankfurtu košarkašku reprezentaciju Nemačke, posle osvajanja titule na Svetskom prvenstvu na Filipinima, u Japanu i Indoneziji.

Predvođena najkorisnijim igračem turnira Denisom Šruderom, ekipa je direktno sa aerodroma otišla na prijem u sedište sponzora u Frankfurtu.

Brojni navijači, uključujući decu i nemačke političare, okupili su se da pozdrave svetske šampione.

"Nadam se da možemo da navedemo decu i starije da se bave košarkom", rekao je Šruder okupljenima, dok se čula pesma "Mi smo šampioni" ("We Are The Champions").

U zemlji u kojoj je fudbal najpopularniji sport Svetsko prvenstvo nije privlačilo preveliku pažnju sve do same završnice, u kojoj je Nemačka prikazala najbolju igru. Nemačka je titulu osvojila bez poraza, sa svih osam pobeda.

U polufinalu pobeđena je selekcija SAD sa 113:111, a u finalu u nedelju Nemačka je pobedila Srbiju sa 83:77.

Čak i posle te titule, veliki uspeh je morao da se "takmiči" sa vestima o otkazu selektora fudbalske reprezentacije Hansija Flika, koje su objavljenje nekoliko minuta posle finalne utakmice košarkaša u Manili.

"Ova grupa momaka je grupa najboljih 12 igrača, najbolji tim koji je Nemačka ikada videla. Oni su i još bolji ljudi", rekao je selektor Gordi Herbert.

