PREDSEDNIK VUČIĆ OTKRIO: Javio se Bošnjak iz Sjenice koji je hteo da da bubreg za Simanić! Ovi momci su ujedinili celu zemlju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se košarkašima na tome što su ujedini celu državu.

Vučić je posebno apostrofirao situaciju sa Borišom Simanićem, koji je tokom Mundobasketa u Manili ostao bez bubrega. Predsednik Srbije je otkrio da se javio čovek koji je ponudio svoj bubreg.

- Uz posebnu zahvalnost Boriši Simaniću, našem heroju iz Manile. Reći ću vam nešto koliko su ovi momci uspeli da ujedine celu našu zemlju. Ako se ne varam ime čoveka je Hajrudin Redžović, ima 72-73 godine. Kada je video šta se dogodilo Boriši, on je rekao ako lekari kažu da je to moguće i da je u redu, on j spreman da ponudi svoj bubreg za Borišu. Bonjak, musliman iz Sjenice bi tako nešto uradio. Beskrajno sam zahvalan i njemu, ali i ovim momcima koji su ujedini celu zemlju, Zvezdu i Partizan.

Vučić je potom nastavio.

- Nisam nikad video toliko zvezdinih navijača koji sa toliko oduševljenja gledaju Aleksu, Bogdana, Milutinova, Vanju. I partizanove navijače koji toliko gledaju Davidovca, Dobrića, Filipa. Oni su sada pod većim pritiskom pošto sada očekujemo zlato iz Pariza.

01:00 Prijem košarkaša u predsedništvu Srbije

Kurir sport