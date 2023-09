OTKRIVENO KAKO SE NOVAK BRINUO O BORIŠI! Đoković je na ovaj način sve vreme bio uz naše košarkaše - OVO JE ZA DIVLJENJE!

Košarkaši Srbije ostavili su fantastičan trag na Svetskom prvenstvu, s obzirom da su se u prestonicu Srbije vratili sa srebrnom medaljom.

Podsetimo, Srbija je obezbedila i plasman na Olimpijske igre, pa je samim tim ovaj uspeh još veći.

Ogroman uspeh su naši reprezentativci sinoć proslavili na balkonu Skupštine, i sa njima je bio i Novak Đoković, koji je nedavno u Njujorku osvojio 24. Gren slem trofej.

Utiske je sumirao Filip Petrušev, koji je istakao da je cela ekipa bila preplavljena emocijama.

- Svi smo bili na granici suza, toliko smo bili srećni da nismo znali kako da iskažemo emocije. Kao deca smo gledali sve pre nas koji su slavili, a sada smo to mi. Bilo je nestvarno, svi bi to ponovili i sledeće godine - rekao je Petrušev u razgovoru za Telegraf.

foto: Dado Đilas

Rekao je Petrušev da je Novak Đoković sve vreme bio uz košarkaše, a posebno je brinuo o Boriši Simaniću, koji je izgubio bubreg.

- Nole je i prošle godine bio ovde, uz nas. On sve to prati, mislim da baš voli košarku, čuje se sa ljudima i kada je neko povređen, pogotovo sada kada je bilo ovo sa Borišom, zaista je non stop uz nas. Baš nam je značila njegova podrška, kao i podrška svih ljudi u Srbiji - dodao je Petrušev.

Podsetimo, Simanić je protiv Južnog Sudana bio na terenu tek dva minuta i tri sekunde i dobio je udarac zbog kog je ostao bez bubrega!

