VUČIĆ POVODOM RUKOMETNOG SKANDALA: Ovakva utakmica na teritoriji Srbije neće moći da se igra, jer mi ne priznajemo Kosovo!

On je poručio da se ovakav sportski meč neće igrati u Srbiji!

"Otkazana je opravdano. Kako ćemo da objasnimo građanima Srbije da Ukrajina neće da igra utakmicu u Kijevu protiv Kosova, a Srbija će da igra u Beogradu ili Kragujevcu. Objasnite mi tu matematiku po kojoj ćemo mi to nekome da objasnimo", rekao je Vučić.

Nisu nikakva deca kriva, ni iz Zaječara, Uroševca, ili bilo kog drugog mesta koja su došla da igraju, dodao je on.

"Nadrealno je pitanje. Da li ćemo nekad negde u inostranstvu morati da igramo neku utakmicu, jer će biti veća šteta... Ali, da ovde na teritoriji Srbije priznajemo nezavisnost Kosova, ne znam kako to mislite da izvedemo. To je bila jedina moguća odluka", rekao je on.

Osvrnuvši se na komenatre pojedinaca iz Beograda - političkih licemera - koji kažu da je to nečuveno i da "deca treba da igraju", a do juče su kritikovali što se utakmica igra, Vučić kaže: "Nisu u pitanju deca, nego država. Deca neka se igraju u školskom dvorištu koliko god hoće. Kakve to veze ima sa međunarodnom državnom utakmicom", rekao je on, dodavši da neke ljude interesuje samo da budu protiv soptvene države.

"Neki su vaspitani da su uz svoju zemlju, neki su vaspitani drugačije", kaže Vucič.

On je pomenuo i navijače koji su se juče okupili u Kovilovu i pevali rodoljubive pesme.

"Neki ljudi su juče mudro postupili. Nisu bili nasilni, nisu vređali, već su pevali rodoljubive pesme. Jel trebalo da ih bijemo? Da kažemo 'zlikovci jedni, što želite da čuvate svoju zemlju, sad ćemo da vas izudaramo, jer ste protiv te utakmice'... Malo je van pameti", rekao je Vučić.

Srbija je danas trebala da odigra meč protiv reprezentacije tzv. Kosova, ali susret je otkazan zbog odluke Vlade republike Srbije.

Utakmica je najpre trebalo da se igra u Kragujevcu, ali je iz bezbednosnih razloga prebačena u Kovilovo.

Tokom noći pojavile su se informacije da se očekuje dolazak velikog broja navijača, pa je odluka Vlade bila da se meč ne igra.

Svetska rukometna federacija odlučila je da diskvalifikuje reprezentaciju Srbije iz kvalifikacija za SP.

Navijači su povodom toga odlučili da organizuju protest u centru grada, zbog čega je glavni grad delom bio blokiran.

Iz Nemanjine navijači su prešli do prostorija Rukometnog Saveza Srbije gde su nastavili sa burnim rekacijama.

U Briselu je oko 21 sat počeo trilateralni sastanak šefice EU diplomatije Federike Mogerini, predsednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog predsednika Hašima Tačija, javlja izveštač Tanjuga iz Brisela.

Foto: Marina Lopičić

