BOKS: Trifunu Dašiću trofej "Memorijal Branko Pešić - Beogradski pobednik 2018"

Drugi najstariji međunarodni turnir za boksere u Evropi zasijao je u bastionu borilačkih sportova, hali Pinki u Zemunu i još jednom dokazao zašto je jedan od najznačajnijih međunarodnih turnira na Starom kontinentu, zašto je svrstan u A kategoriju turnira prema Svetskoj bokserskoj federaciji i zašto ga je u poslednjih 10 godina Svetska (AIBA) i Evropska (EUBC) bokserska federacija proglašavala za najbolje organizovan turnir.

U konkurenciji boksera iz 22 zemlje, preko 180 boksera iz Brazila, Indije, Škotske, Alžira, Moldavije, Makedonije, Poljske, Češke, Slovačke, Nemačke, Francuske, Belgije, Grčke, Izraela, Koreje Dašić se uzdigao iznad svih i sasvim zasluženo osvojio 56. tadicionalni međunarodni turnir „Beogradski Pobednik“ koji od 2018. nosi naziv po svom prvom pokrovitelju, pasioniranom obožavatelju boksa i najpoznatijem gradonačelniku Beograda u istoriji - Branku Pešiću. Ovo je ujedno i prvi Memorijal koji nosi ime po legendarnom gradonačelniku Pešiću.

Trifun bokser, čovek odluke za Srbiju obradovao je sve domaće poklonike boksa. Novi pehar ostaje u Srbiji, čime se Dašić priključio legendama boksa iz naše zemlje koje su osvajale ovaj izuzetno cenjen i vredan trofej.

Kroz kvalfikacione mečeve i samo finale u prelepom ambijentu hale Pinki, prodefilovao je veliki broj ljubitelja boksa, imali su priliku da u četiri dana takmičenja, posebno na finalnoj večeri uživaju u sjajnim borbama koje su demonstrirali bokseri i dame. Finalna veče obilovala je atraktivnim mečevima, emocijama iz svih tabora, a borci izuzetno pripremljeni i motivisani nisu štedeli ni sebe ni protivnika, borili su se do maksimuma kako bi iz ringa izašli sa podignutom rukom u znak pobede.



U finalu čast Srbije branili su Trifun Dašić u konkurenciji do 75 kg (Grupa A), naš najbolji superteškaš (preko 91 kg) Vladan Babić i kod dama Anđela Branković.



Pored Dašića koji je proglašen za najboljeg borca i šampiona ovogodišnjeg, 56. po redu „Beogradskog pobednika“ nagrađeni su: za najbolju reprezentaciju proglašen je Brazil, najbolji sudija je Milorad Gligić, najbolja dama Anđela Branković, najborbeniji par su Rus Tural Kuliev i Turčin Onur Sipal, najbolji tehničar je Brazilac Vanderson Oliveira.

Sa punom pažnjom od prvog do poslednje meča finala ispratio je predsednik Olimpijskog komiteta Srbije Božidar Maljković kao i legende našeg boksa Miodrag Perunović, Mirko Puzović, Dragomir Vujković, Ljubiša Vasiljević, Slobodan Kačar...ovacije publike dobio je Lazar Pešić, sin legendarnog gradonačelinka Beograda Branka Pešića koji je i uručio nagradu najboljem bokseru "Memorijala Branko Pešić - Beogradski pobednik 2018" Trifunu Dašiću.

Ovogodišnji "Memorijal Branko Pešić - Beogradski pobednik“ održan je pod pokroviteljstvom Grada Beograda i podržan od strane generalnog sponzora MTS-a, a svi ljubitelji boksa finalne borbe mogli su pratiti u direktnom prenosu na TV Sportklub.

Šampioni Beogradskog pobednika bili su: Bogdan Kahriman, Mate Parlov, Jovan Džakula, Zvonko Vujin, Svetomir Belić, Dragomir Vujković, Ljubinko Veselinović, Tadija Kačar, Slobodan Kačar, Mirko Puzović, Sreten Mirković, Miodrag Perunović, Bratislav Ristić, Dragan Konovalov, Aziz Salihu, Plamen Jankov, Ante Josipović, Ivan Ribać...

REZULTATI FINALA MUŠKARCI

Do 46-49 kg: Yassine Mohamed Touareg (ALG) – Sharma Himanshu (IND) 0:5

Do 52 kg: Inkyn Kim (KOR) – Laldinmawia (IND) 5:0

Do 56 kg: Singh Varinder (IND) – Arilson Goncalves (BRA) 2:3

Do 60 kg: Hakan Dogan (TUR) – Wandarson Oliveira (BRA) 0:5

Do 64 kg: Fernando Luiz da Silva (BRA) – Yanis Mehah (FRA) 4:1

Do 69 kg Grupa A: Tural Kuliev (RUS) – Onur Sipal (TUR) 1:4

Do 69 kg Grupa B: Petar Cetinić (CRO) – Kumar Pawan (IND) 4:1

Do 75 kg Grupa A: Trifun Dašić (SRB) – Bengoro Bamba (FRA) 5:0

Do 75 kg Grupa B: Hebert Sousa (BRA) – Erol Ozkar (TUR) 5:0

Do 81 kg: Bayram Malkan (TUR) – Carlos Andres Mina (ECU) 2:3

Do 91 kg Grupa A: Sangwan Sumit (IND) – Torres Castillo (ECU) 5:0

Do 91 kg Grupa B: Shamil Mansurov (RUS) – Abner Junior Silva (BRA) 0:5

Preko 91 kg: Vladan Babić (SRB) – Murad Aliev (FRA) 2:3

REZULTATI FINALA DAME

Do 48 kg: Iulia Chumgalakova (RUS) – Ayse Cagirir (TUR) 1:4

Do 51 kg: Zareen Nikhat (IND) – Koutsogeorgopoulou A. (GRE) 5:0

Do 54 kg: Anđela Branković (SRB) – Jamuna Boro (IND) 4:1

Do 57 kg: Maria Setakova (RUS) – Sati Burcu (TUR) 4:1

Do 60 kg: Ji Oh Yeon (KOR) – Beatriz Ferreira (BRA) 0:5

Do 64 kg: Lynn Cadler (Scotland) – Vera Slugina (RUS) 0:5

Do 69 kg: Elmira Azizova (RUS) – Hanna Solecka (POL) 4:1

Do 75 kg: Busenaz Surmeneli – Seon Su Jin (KOR) 3:1

Do 81 kg: Liubov Iusupova (RUS) – Elif Guneri (TUR) 1:4

Preko 81 kg: Sennur Demir (TUR) – Lalfakmawii Ralte (IND) 3:2

