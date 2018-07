DELFINI SPREMAJU REVANŠ: Srpski vaterpolisti dočekali Hrvate u polufinalu EP! Barakude bolje od Crne Gore

"Delfini" su ranije danas lako savladali Mađarsku 8:5, pa ćemo u četvrtak u borbi za finale gledati okršaj trostrukog uzastopnog prvaka Evrope (Srbija) i aktuelnog šampiona sveta (Hrvatska).

Hrvati su do trijumfa u današnjem "komšijskom derbiju" došli posle velikog preokreta. Odigrali su najgore poluvreme na šampionatu, pa je Crna Gora na veliki odmor otišla sa dva gola prednosti - 4:2.

Međutim, Hrvatska je trećoj deonici stigla do izjednačenja, a onda u poslednjoj i do vođstva, koje je znala da sačuva do kraja.

Ivan Buljubašić je bio dvostruki strelac za "barakude", dok su po jedan gol dali Marko Macan, Loren Fatović, Luka Lončar, Ante Vukićević, Andro Bušlje i Anđelo Šetka.

Kod Crne Gore po dva gola postigli su Marko Petković, Mladen Janović i Aleksandar Ivović, dok je jedan dao Vladan Spaić.

Duel između Srbije i Hrvatske predstavljaće reprizu polufinala poslednjeg Svetskog prvenstva, u kome su "barakude" bile bolje, a kasnije osvojile titulu.



