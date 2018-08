BEOGRAD SE SPREMA ZA TRIATLONCE: Spektakl na Adi ciganliji 23. septembra

U skladu sa tim je i osnovan Tratlon klub 11TRI u saradnji sa Triatlon Savezom Beograda, u kome će svi oni koji su spremni da se oprobaju u dugim distancama, pripremati za predstojeći spektakl.

Triatlon je najbrže rastući sport na svetu, veoma popularan kako u profesionalnom tako i u rekreativnom segmentu, pa ne iznenađuje i činjenica da se ove godine očekuje više od 400 takmičara iz celog sveta, a obzirom da je staza trke potpuno ravna, veoma je pogodna za postizanje novih ličnih rekorda i samim tim jako popularna među takmičarima.



Ovaj veliki sportski događaj će po drugi put okupiti fizički najspremnije pojedince koji će sami prelaziti deonice, ali i timove koji mogu podeliti svoje učesnike po segmentima trke.

Svi takmičari će plivati 1900m u beogradskom jezeru, voziti bicikl 90km od kojih jedan deo staze ide preko Novog mosta, i na kraju trče 21km od Ade Ciganlije do Beograda na vodi i nazad.Trka je organizovana u skladu sa standardom svetskih, a organizatori najavljuju ucešće velikih imena u triatlonu. Prijave za sve one koji žele da pomere svoje granice izdržljivosti su otvorene do 15. septembra.

kurir.rs / kurir sport

Kurir

Autor: Kurir