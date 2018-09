POČINJE SP U ODBOJCI: Grbićevi Orlovi žele svetsko zlato!

Odbojkaška reprezentacija Srbije u sredu počinje takmičenje na Svetskom prvenstvu čiji su domaćini Bugarska i Italija, koje će trajati do 30. septembra. Šampionat zvanično startuje danas utakmicom između domaćina Italije i Japana.

Srpska reprezentacija predvođena selektorom Nikolom Grbićem nalazi se u grupi C sa selekcijama Rusije, SAD, Australije, Kameruna i Tunisa. Sistem takmičenja je komplikovan. U prvoj rundi, 24 selekcije biće podeljene u četiri grupe, iz koje će po četiri najbolje igrati u narednoj fazi. U drugoj rundi sledi pravo "čistilište", otpada čak 10 reprezentacija.

Formiraće se nove četiri grupe, po sistemu da u Grupi E recimo budu pobednik Grupe A, drugoplasirani iz Grupe B, tre}eplasirani iz Grupe C i četvrtoplasirani iz Grupe D. Tako se obrazuju i naredne tri grupe. Samo pobednici te četiri grupe i dve najbolje drugoplasirane selekcije igraće u trećoj fazi. Po ugledu na završni turniru Lige nacija formiraće se dve grupe sa po tri reprezentacije, koje će da igraju još dva duela, a onda će konačno po dve najbolje da igraju polufinale.



Selektor Nikola Grbić oprezan je pred start prve faze u Bariju.



- Ima osam do deset selekcije koje ravnopravno ulaze u konkurenciju za najviši plasman. Rano je prognozirati neki rezultat, ranije je to bilo lakše, ali sada mislim da se kvalitet podigao i izjednačio. Sada je teško predvideti ko će da bude u prve četiri ekipe. Tako da naš plasman može da varira od neulaska medu šest najboljih, do osvajanja medalje ili osvajanja Svetskog prvenstva - rekao je Grbić.



Grupa C

12. septembar

Srbija - SAD 20.30

13. septembar

Srbija - Kamerun 20.30

15. septembar

Srbija - Tunis 17.00

16. septembar

Srbija - Australija 20.30

18. septembar

Srbija - Rusija 20.30



SRBIJA

TEHNIČARI: Nikola Jovović, Ivan Kostić

KOREKTORI: Aleksandar Atanasijević, Dražen Luburić

LIBERA: Nikola Rosić, Neven Majstorović

SREDNJI BLOKERI: Marko Podraščanin, Srećko Lisinac, Petar Krsmanović, Aleksandar Okolić

PRIMAČI SERVISA: Nemanja Petrić, Uroš Kovačević, Marko Ivović, Milan Katić



Sastavi grupa na SP

A GRUPA (Firenca, Italija)

Italija, Argentina, Belgija, Dominikanska Republika, Japan, Slovenija B GRUPA (Ruse, Bugarska)

Brazil, Kanada, Kina, Egipat, Francuska, Holandija C GRUPA (Bari, Italija)

Srbija, Rusija, SAD, Australija, Kamerun, Tunis D GRUPA (Varna, Bugarska)

Bugarska, Kuba, Finska, Iran, Poljska, Portoriko

