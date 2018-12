RUKOMETAŠICA SRBIJE VERUJE U PROLAZ Lekić: Rusija je glavni favorit za zlato, ali dobrom igrom možemo napraviti povoljan rezultat!

"Rusija je najjača reprezentacija. Šta reći o aktuelnom olimpijskom šampionu, glavni favorit su za zlatnu medalju, jer je Norveška oslabljena na ovom prvenstvu. Apsolutni su favoriti, nećemo da pretimo, ali to može biti i naša šansa. Čeka nas teška grupa, ali najvažnije je da imamo mir, niko nije euforičan, atmosfera je onakva kakva bi trebalo da bude. Tu je i samopouzdanje, jer vidimo da smo na lepom nivou. Verujemo u sebe i bićemo u potpunosti spremne za tu bitku", rekla je Lekić, preneo je Rukometni savez.

Rukometašice Srbije igraju u subotu od 18 časova u Nantu protiv Rusije, prvu utakmicu druge faze takmičenja na Evropskom prvenstvu u Francuskoj. Srbija je prenela dva boda u drugu fazu, a Rusija četiri.

Govoreći o Rusiji, Lekić je rekla da je to brza ekipa koja igra moderno, da će biti mnogo trčanja i žestokih duela, kao i da srpski tim mora da igra dobru odbranu. ; "Oslanjamo se na fanatičnu odbranu. Sa nivoom iz meča sa Danskom možemo svakome da pariramo. Makeeva i Sen, dva centralna igrača odbrane, udvajaju blokersku zonu. Mnogo su orijentisane na blok, vrlo često ima prostora za pivotmena. To bismo mogle da koristimo, jer su često u dvojnom bloku. Managarova krade loptu, moramo da imamo mnogo pasova na krila, kako bismo primirili te krajnje igrače. To rade vrhunski, uigrane su perfektno. Kuznjecova je vrhunsko krilo, pravo trkačko, moja bivša saigračica iz Vardara. Verujemo u sebe i svoj kvalitet", navela je ona.

Lekić je rekla da je turnir u Francuskoj izjednačen, kao i da je drugi deo žreba lakši od onog u kome je njena reprezentacija.

"Crna Gora dolazi bez bodova u Nant, a bilo bi interesantno videti ih u drugom delu i kakve bi rezultate tamo ostvarili. Holandija nije igrala protiv ozbiljnih rivala do sada, Rumunija je pobedila Norvešku, ali to nisu Norvežanke na koje smo navikli. Ruskinje su pokazale čvrstinu, igrale su protiv najtežih rivala i za sada izgledaju najozbiljnije", ocenila je Lekić.

Kurir sport/Beta

Foto: EPA/EDDY LEMAISTRE

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir