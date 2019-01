RUSIJA STALA UZ BRAĆU SA BALKANA: Bokserski savez Rusije gradi Srbima najsavremeniji trenažni centar za boks

Rusija - najveća zemlja sveta i jedna od najvećih planetarnih sila počevši od ekonomije do sporta, stala je ponovo uz svoju braću sa Balkana, uz Srbiju.

Prilikom posete ruskog predsednika Vladimira Vladimirovića Putina Beogradu gde je bio gost srpskog predsednika Aleksandra Vučića, našeg državnog i SPC potpisan je 21 sporazum. Takođe je bio sastanak delegacija Srbije i Rusije, koje su potpisale bilateralne dokumente u prisustvu dvojice predsednika, koji se uglavnom odnose na ekonomska i politička pitanja. Ipak ni sfera sporta nije ostala bez poklona iz bratske zemlje.

Bokserski savez Rusije će izgraditi najsavremeniji trenažni centar srpskim bokserima, sa salom za treninge, opremom, sportskom medicinom i pratećim prostorijama za funkcionisanje svih nivoa selekcija.

Dogovor oko izgradnje boks centra u Srbiji postigli su generalni direktor Bokserskog saveza Rusije Umar Kremlev Nezirović i predsednik Boksersog saveza Srbije Nenad Borovčanin, uz podrsku predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

“Biće to velika stvar za srpski boks, za treninge svih nacionalnih selekcija, edukaciju trenera, razvojne programe za mlade talentovane boksere i bokserke i sve što je neophodno za postizanje vrhunskog rezultata i razvijanja sistema bokserskog sporta u našoj zemlji. Biće izgrađen po ugledu na ruski bokserski centar u kome se kale i stvaraju njihovi šampioni, koji su jedni od vodećih u svetu kada je ovaj sport u pitanju, tako da već imamo projekat. Naš zadatak biće da pronađemo lokciju, dok je investicija poklon Bokserskog saveza Rusije, kojim predsedava Aleksej Rubežnjoj - načelnik bezbednosti ruskog predsednika Putina. Do tada, naša reprezentacija moći će besplatno sa trenira u Rusiji za svaki turnir, s obzirom da je čuvena bokserska sala na Košutnjaku ugašena nakon 40 godina. Hvala predsedniku Vučiću na svemu što čini za srpski boks, jer je od svih sportova u Srbiji boks na neki način “siroče” koje je on usvojio, i sve dok je tako moći ćemo da funkcionišemo i podižemo boks. Verujemo da će konačno boks biti vraćen na redovno finansiranje od strane Ministarstva i Olimpijskog komiteta” – rekao je predsednik Bokserskog saveza Srbije Nenad Borovčanin.

Boks je jedan od najtrofejnijih sportova eks Jugoslavije, čija je popularnost bila enormna. Sve velike svetske sile kao jedan od prioriteta kada je sport u pitanju ističu i neguju boks, pa je velika stvar što je i kod nas predsednik države sta iza boksera.

“Naša pravoslavna srpska braća zaslužuju podršku u svakom smislu. Veliki doček predsedniku Putinu od strane vašeg predsednika Vučića i srpskog naroda je za nezaborav. Mi zajedno moramo pratiti i pomagati rad naših predsednika, kroz sport produbljivati i jačati veze dva bratska naroda. Trenažni centar boksa biće poklon našeg saveza bokserima bratske Srbije” – zaključio je generalni direktor Bokserskog saveza Rusije Umar Kremlev Nezirović.

