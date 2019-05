PRINC ALBERT OD MONAKA U BUDVI: Počele Igre malih zemalja Evrope

1 / 21 Foto: Aleksandar Jaredić

Svečanu ceremoniju, najveću od kada su Igre u pitanju, režirao je Nikola Vukčević, na poziv Olimpijskog komiteta Crne Gore.

Multimedijalni program, u kome je više od 250 učesnika i više 100 ljudi u tehnici, spreman je u proteklih godinu dana, na temu "How big we are" (Koliko smo veliki), i u kojoj je, u deset slika, prikazana priča od antičkih mitova osnivanja grada Budve, Kadmove potrage za sestrom Evropom, preko štampanja prve ćirilične knjige Oktoih, topljenja slova obodske štamparij – u metke za odbranu slobode, preko mitskog junaka bitaka i pismenosti – Marka Miljanova, osmeha pred streljanje narodnog heroja Ljuba Čupića, sudbine crnogorske princeze i italijnske kraljice Jelene... do planetarne solidarnosti sa Crnom Gorom nakon razarajućeg zemljotresa 1979. godine.



Oko 2200 zvanica – imalo je priliku da dva sata uživa u pravom spektakularnom programu koreografije i videa, o snazi pojedinca i njegove odlučnosti, bez obzira na povremenu kišu koja nije pokvarila ugođaj gledaocima.

Bez obzira na kišu koja je padala tokom svečane ceremonije - zadovoljstvo rezultatom onoga što su gledali, nisu krili ni – visoki gosti na otvaranju: Predsednik Evropskog olimpijskog komiteta – Janez Kocjančić, predsednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović, predsednik Andore, u društvu crnogorskih domaćina i brojnih predstavnika diplomatskog kora u Crnoj Gori, te brojnih javnih ličnosti Crne Gore i regiona.



Olimpijska sportska svečanost, Igre malih zemalja – okupiće više od 1000 sportista u 122 sportske discipline, po prvi put na ovom nivou u Crnoj Gori.



Kurir sport

Kurir