MEDITERAN U BEOGRADU: Na Tašmajdanu se održava Komen kup u skokovima u vodu

OD ČETVRTKA DO NEDELJE

Za kraj sezone u skokovima u vodu - najbolje. Kup Mediterana, respektabilno takmičenje u LEN kalendaru, održaće se od četvrtka do nedelje (25. do 28. jula 2019) na bazenu Tašmajdan.

Iako su prethodnih godina KOMEN kup održavao u modenskom Bolcanu, najlepšem skakalištu u Evropi, Rijeci, takmičenje u Beogradu biće najmasovnije sa 70 skakača u tri kategorije iz deset zemalja.

Još impresivnija je rejting reprezentacija koje će se nadmetati: Italija, Španija, Francuska, Grčka, Hrvatska, Bugarska, Monako. Kvalitetu takmičenja posebno su doprineli gosti, selekcija Rusije i tim iz SAD.

Jaka konkurencija motiviše "orliće" i sigurno će se Emilija Matijević, Tara Nikolić, Nikola Paraušić (mlađi juniori), Lenka Borojević, Kozma Stajić (kadeti), Tara Vesić, Mia Marinković, Bogdan Savić i Aleksa Teofilović (mlađi kadeti) predstaviti u najboljem svetlu.

Takmičenja se održavaju od četvrta do nedelje u terminima od 9 do 12 i 17 do 21 časova.

