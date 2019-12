AZRA IMA DAUNOV SINDROM I ŠAMPIONKA JE EVROPE U DŽUDOU: Njene reči će vas zamisliti nad životom!

Inače, Azra je prva osoba s Daunovim sindromom koja ima crni pojas, a ovom borilačkom veštinom se bavi već 12 godina, i kako kaže to je njena prva i najveća ljubav.

Da za ovu riđokosu devojku nema prepreke, pokazala je kada je čak dvadeset sati putovala autobusom do daleke Nemačke odakle je donela zlato i ostvarila svoj san, a nama svima zadala lekciju.

- Džudom se bavim već 12 godina, a krenulo je tako da su roditelji hteli da me uključe u neki sport. Naš prijatelj je poznavao mog trenera Fikreta Bečića i predložio mu da me uključi, tada je sve krenulo. Ne znam da li je nekom bilo čudno što se bavim džudoom. Moram reći da u mom klubu nikad nisam naišla na diskriminaciju, svi su me odlično prihvatili, treneri, članovi kluba, tamo se najbolje osećam - rekla je evropska prvakinja, a potom otkrila koliko joj je sindrom otežao sportsku karijeru:

- Mi imamo jedan hromozom više i neke razlike u odnosu na tipične osobe. Kod mene to uopšte nije otežalo bavljenje džudoom - objasnila je Azra.

Mnoga deca sa Daunovim sindromom misli da su ograničeni u mnogim stvarima, ali Azra je svima svojim primerom pokazala da za sve njih nema granice.

- Čujem često da neka deca sa Daunovim sindromom govore kako žele biti kao ja i jako mi je drago. Mislim da im svojim primerom pomažem da vide da i oni mogu uspeti. Verovala sam da mogu uspeti jer se zaista trudim i treniram, ali nikada ne možemo biti posve sigurni.

Ipak, Azra priznaje da ne bi uspela bez ogromne podrške porodice koju je imala i koji su najviše verovali u nju.

- U mene je uvek verovala moja porodica i uvek me podržavaju u svemu , a kad je sport u pitanju i moji treneri, klupske kolege i većina onih koji me poznaju.

Ono što je najbitnije, jeste to što Azra se skida osmeh s lica, njena želja ruši sve prepreke, a poraz za nju ne postoji.

- Moj moto je, nikada ne odustajati od svojih snova bez obzira na prepreke. Nikada nisam pomišljala da odustanem od džudoa, jer je ono moja prva i najveća ljubav.

Devojci toplog pogleda i širokog osmeha bila je najveća želja da upozna Mariju Šerifović, a pevačica je otputovala u Sarajevo čim je čula za njenu želju i iznenadila mladu Bišćanku, njihov susret bio je vrlo emotivan.

- Ispunila se moja velika želja, upoznala sam Mariju Šerifović. Marija je najbolja pevačica i najveći čovek, kraljica. I ovaj put joj se od srca zahvaljujem. Moja želja u budućnosti je da odem na Olimpijske igre, privatno želim samo da budemo zdravi i srećni. Naravno, želim još poneki susret s Marijom.

