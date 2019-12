SRBI U PUNOM SASTAVU U BICI ZA BALKAN: Najbolji bokseri iz ovog dela Evrope bore se za medalje u Antaliji

Sem srpskih bokserki i boksera, u Turskoj se takmiče još domaćin, Grčka, Rumunija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija, Slovenija, Hrvatska, Bugarska, Severna Makedonija i takozvana država Kosovo.

Danas je održan žreb u hotelu Roks Rojal u Kemeru, gde su smešteni svi borci i gde će biti i održano takmičenje.

Selektor boks reprezentacije Srbije Milan Piperski bio je zadovoljan nakon žreba u Antaliji.

- Došli smo u Tursku da se borimo i pobedimo, da u pravom svetlu prikažemo srpski boks. Verujem da ćemo na kraju osvojiti dosta medalja. Boks je specifičan sport, verujem u ovaj tim - kazao je Piperski.

Na Balkanskom prvenstvu Srbiju predstavljaju četiri dame i osmorica muškaraca. Takmičićemo se u svim kategorijama.

- Apsolutno su svi spremni, motivisani i jedva čekaju borbe. Stigli smo u najboljem sastavu u ovom trenutku. Zahvaljujući našem Savezu i predsedniku Nenadu Borovčaninu odlično smo se spremili, a i ovde u Turskoj imamo fenomenalne uslove. Mi kao reprezentacija, pored domaćina Turske, definitivno izgledamo najkompaktnije. Imamo sve što nam je potrebno, tim nam je pun, kompletan i sve je kako treba sa tog aspekta - zaključio je selektor.

SRBI U KVALIFIKACIJAMA Velter, do 69 kg: Milan Vranković - Patriot Behrami (tzv. država Kosovo) Srednja, do 75 kg: Filip Džinić - Goce Janeski (Severna Makedonija) Poluteška, do 81 kg: Radenko Tomić (BiH) - Saša Milovac Teška, do 91 kg: Indrit Laci (Albanija) - Tadija Nikolovski

SRPKINJE U POLUFINALU, SUTRA OD 14 SATI Muva, do 51 kg: Nina Radovanović - Ajsenur Topal (Turska) Bantam, do 54 kg: Tugcenaz Surmeneli (Turska) - Jelena Zekić Srednja, do 69 kg: Gulizar Kara (Turska) - Aleksandra Rapaić

*Ostali naši borci su zbog dobrog renkinga i sreće na žrebu preskočili kvalifikacije.

Kurir sport

Kurir