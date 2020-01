ORLOVI PRED BUGARSKU: Ne zanima nas ništa osim pobede i plasmana u polufinale!

Odbojkaši Srbije danas imaju slobodan dan i proslaviće Božić zajedno u Berlinu, gde će u sredu od 14.30 igrati protiv Bugarske, u trećem kolu Grupe B.

"Priželjkivali smo slobodan dan s obzirom da smo igrali dve utakmice, ne baš teške jer su trajale svega sat vremena. Bitno je da se spremimo za treći, najvažniji meč protiv Bugarske, počinju utakmice biti ili ne biti. Moramo sutra da pobedimo, nadamo se plasmanu u polufinale, koji je bio i primarni cilj. Siguran sam da imamo ekipu koja zaslužuje mesto medju četiri najbolje na turniru, a kasnije i za borbu za olimpijsku vizu", rekao je Atanasijević, preneo je Odbojkaški savez.

Govoreći o Bugarskoj, Atanasijević je rekao da je to sjajna reprezentacija sastavljena od igrača koji nastupaju u najboljim evropskim ekipama.

"Do sad imamo pozitivan skor protiv njih, ali to ne mora ništa da znači. Igraju neverovatno u poslednje vreme. Medjutim, najvažnija je naša igra i ako budemo igrali kao juče možemo da se nadamo prolasku u polufinale", naveo je on.

Srbija je u nedelju u prvom kolu izgubila od Francuske sa 0:3, a istim rezultatom je juče pobedila Holandiju. Bugarska je u prvom kolu pobedila Francusku sa 3:2, a danas igra protiv Holandije.

"Sabiramo utiske iz prva dva meča, sutra je odlučujući za polufinale protiv Bugarske, sa kojom imamo pozitivnih rezultata u poslednje vreme. Nadamo se da će tako biti i ovog puta. Neće biti nimalo lako, oni su juče pobedili Francusku. Čeka nas jako važan meč za polufinale, a zatim za finale. Verujemo u sebe, našu ekipu i stručni štab da ćemo pobediti rezultatom koji je neophodan za prolaz dalje", rekao je srpski reprezentativac Petar Krsmanović.

U Grupi A igraju Nemačka, Belgija, Slovenija i Češka.

Plasman u polufinale izboriće dve prvoplasirane selekcije, a na Olimpijske igre u Tokio plasiraće se samo pobednik turnira.

Olimpijske igre održaće se od 24. jula do 9. avgusta u Tokiju.

Plasman na olimpijski turnir do sada su izborili domaćin Japan, Brazil, SAD, Italija, Poljska, Rusija i Argentina, a čekaju se još pobednici pet kontinentalnih turnira.

Kurir sport

Kurir