DELFINI PIŠU NOVU ISTORIJU Prlainović: Branimo četiri zlatne medalje. To je veliki motiv, ali i obaveza

Branimo četiri uzastopne zlatne medalje na Evropskom prvenstvu. To je veliki motiv, ali i obaveza za nas na ovom šampionatu, jasan je Andrija Prlainović.

Počelo je! Srbija je, naravno, i ove godine apsolutni favorit na Evropskom prvenstvu. Toga su svesni svi u Budimpešti, pa su s tim pristupom Rusi i naši „delfini“ ušli u sinoćnji meč prvog kola grupne faze, koji su dobili 13:9.

Zna se da selektor Dejan Savić i njegovi izabranici imaju velike ambicije u ovoj godini, kad ih posle Evropskog prvenstva očekuju Olimpijske igre.

- Branimo četiri zlatne medalje. To je veliki motiv, ali i obaveza za nas na ovom šampionatu. Opuštanja ne sme biti, jer svi bi da se dokazuju baš protiv nas. Naravno da su Olimpijske igre najveći izazov ove godine, ali to ne znači da ćemo potceniti Evropsko prvenstvo. Idemo korak po korak. Sad smo u Budimpešti i razmišljamo evropski, kad odemo u Tokio, razmišljaćemo svetski - poručio je Andrija Prlainović.

Stefan Mitrović ima ogromno iskustvo igranja na najvećim takmičenjima, a pred sinoćnji meč s Rusima kao najtežeg rivala u grupi istakao je baš njih.

- Prvo zato što je to najteža utakmica na šampionatu do četvrtfinala. Bez obzira na pripreme, uigranost tek treba da dođe do izražaja. Kasnije slede mečevi s Rumunijom i Holandijom, rivalima protiv kojih ćemo možda moći malo da kalkulišemo i da se poštedimo. A onda od četvrtfinala sve teže i teže - jasan je Mitrović.

Kurir/Gojko Filipović Foto: @starsport

Kurir