MORAMO DA SE UJEDINIMO! Hamilton: Ovo je možda najvažnija godina u našim životima!

Hamilton se tokom karijere bori protiv rasizma i za ravnopravnost, a prethodne nedelje ostavljao je emotivne poruke na društvenim mrežama, posle smrti Afroamerikanca Džordža Flojda, tokom intervencije policije u Mineapolisu.

"Moramo da se ujedinimo. Pitao sam se zbog čega se 2020. godina od samog početka činila prokletom, ali počinjem da verujem da je 2020. godina možda najvažnija godina u našim životima, u kojoj konačno možemo da počnemo da menjamo sistemsko i društveno ugnjetavanje manjina", naveo je Hamilton na društvenim mrežama.

"Mi samo želimo da živimo, da imamo iste šanse u obrazovanju, u životu i da ne moramo da se plašimo šetnje ulicom ili odlaska u školu ili prodavnicu. Mi to zaslužujemo kao i svi. Ravnopravnost je najvažnija za našu budućnost, ne možemo prestati da vodimo ovu borbu, ja nikada neću odustati", dodao je aktuelni šampion.

On je rekao da su ga često vređali na rasnoj osnovi kada je počinjao karijeru kao dečak, a da su nedavni dogadjaji "vratili mnoge bolne uspomene iz detinjstva". ; Hamilton je rekao da se i dalje bori i da se takmiči sa tom odlučnošću, ali da se ne mogu izmeriti negativni psihološki efekti zlostavljanja.

"Malo sam govorio o iskustvima, pošto sam naučen da to zadržim za sebe, da ne pokažem slabost, da ih ubijem ljubavlju i da ih pobedim na stazi. ;Hvala bogu što je otac bio uz mene, jaka crna figura na koju sam mogao da se ugledam i za koju sam znao da će ostati uz mene, bez obzira na sve. To nemamo svi, ali moramo da stojimo uz one koji nemaju takvog heroja, da se oslone na njega i da ih zaštiti", naveo je on.

